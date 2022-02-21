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Анастасия Шубская с отцом и старшим сыном посетили ГУМ-каток

Анастасия Шубская с отцом и старшим сыном посетили ГУМ-каток
Жена Александра Овечкина, Анастасия Шубская поделилась фото и видео с похода на каток с родными. Легендарный хоккеист Александр Овечкин и его жена Анастасия растят двоих сыновей. Модель с детьми пока находится в Москве. Знаменитость с 3-летним Сережей решила выбраться на ГУМ-каток. Им компанию составил отец Анастасии Кирилл Шубский.
Анастасия Шубская с отцом и сыном Бизнесмен старается как можно больше времени проводить с дочерью и внуками. Он очень их любит. Модель поделилась в личном блоге семейными кадрами. «Шикарный день получился😍 ребёнок счастлив, собственно, как и взрослые😊», подписала видео жена Александра Овечкина. Напомним, Александр Овечкин с женой воспитывает двоих детей. Их сыну Сергею 3 года, а Илье один годик. Кирилл Шубский души не чает в маленьких внуках. Бизнесмен с удовольствием помогает дочери и зятю растить мальчиков.
Анастасия Шубская с сыном Сережей Отметим, хоккеист очень хочет, чтобы старший сын в будущем не бросил спорт, а пошел по его стопам. Пока малыш не против такой карьеры. Мальчик уже неплохо владеет клюшкой. Сначала Сережа учился забивать шайбы на паркете или асфальте, а потом вышел на лед. Поклонники отмечают, что у звездной пары растет целеустремленный ребенок.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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