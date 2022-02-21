Анастасия Волочкова показалась с еще одним любовником

Балерина Анастасия Волочкова показала очередного мужчину. Звезда балета продолжает вовлекать публику в свои амурные дела. Сегодня Анастасия показала мужчину, с которым, по подозрениям публики, у нее роман. 46-летняя Волочкова не перестает удивлять тем, как быстро она может найти очередную любовь. Публика еще обсуждает ее скандальные отношения с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым, который, по словам балерины, даже просил у нее деньги на бизнес. Но оказалось, что женщина уже не занята мыслями о нем. Так, Анастасия поделилась снимком с мужчиной по имени Дмитрий. «С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю. Думаем, на чьем авто ехать. Но в Димином так уютно! И с ним», — подписала совместное фото она.Анастасия Волочкова с новым мужчиной Поклонники балерины заподозрили, что Дмитрий для нее больше, чем друг и тут же поддержали ее: «Молодец, Анастасия! Парниша молоденький, хорошенький!»; «Умница, Анастасия! Живет здесь и сейчас, не возвращается в «прошлое!»; «Получает от жизни кайф, талант». Все же некоторые фолловеры звезды сказали, мол, Сергей ей подходил гораздо больше: был выше и красивее. На это Волочкова ответила: «Внешность — не самое главное! Человек познается в поступках и личностных качествах. А когда в них корысть и фальшь — это не мое!» Впрочем, хоть балерина тепло отзывается о Дмитрии, назвать его своим мужчиной она не может. Поэтому пока публике представляет его другом, на которого уж точно может положиться.