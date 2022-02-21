Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Битва обложек. Harper's Bazaar против The Cut

Битва обложек. Harper's Bazaar против The Cut

Черный наряд и скромный фон — может ли из этого получиться интересная обложка? Сегодня проверим. Моника Беллуччи за последнее время появилась сразу в нескольких журналах, в том числе и в российском Harper's Bazaar. А бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс позировала Юргену Теллеру для обложки The Cut. Какой журнал вы точно купили бы?


Моника Беллуччи
Джулия Фокс

Битва обложек. Harper's Bazaar против The Cut


Harper's BazaarThe CutМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачные
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Мария Куликова рассказала, как зарабатывает деньги ее 10-летний сын
Мария Куликова рассказала, как зарабатывает деньги ее 10-летний сын
Владимир Путин успокоил Камилу Валиеву
Владимир Путин успокоил Камилу Валиеву
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Новинка Game Pass в лидерах ТОП-10 Steam на этой неделе
Новинка Game Pass в лидерах ТОП-10 Steam на этой неделе
Создатели Dying Light 2 планируют добавить «Новую игру +»
Создатели Dying Light 2 планируют добавить «Новую игру +»
Битва обложек. Harper's Bazaar против The Cut
Битва обложек. Harper's Bazaar против The Cut
Digital Foundry: разбор Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Playstation 5 после next-gen обновления
Digital Foundry: разбор Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Playstation
Стала известна продолжительность сюжетной кампании Ghostwire Tokyo
Стала известна продолжительность сюжетной кампании Ghostwire Tokyo
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Стрельцов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Стрельцов
Катерина Ковальчук вместе с Гариком Харламовым отпраздновала 29-летие в ресторане
Катерина Ковальчук вместе с Гариком Харламовым отпраздновала 29-летие
Диана Арбенина рассказала об отношениях с детьми
Диана Арбенина рассказала об отношениях с детьми
Алексей Ягудин жестко высказался о президенте МОК
Алексей Ягудин жестко высказался о президенте МОК

Топ на сегодня

"Авангард" "уволил" своего финского защитника, забившего шайбу России в финале Олимпиады
"Авангард" "уволил" своего финского защитника,
Милли Бобби Браун отметила 18-летие с бойфрендом Джейком Бон Джови в образах Барби и Кена
Милли Бобби Браун отметила 18-летие с бойфрендом Джейком Бон Джови в
Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Продажи Borderlands 3 превысили 15 миллионов, но ей далеко до Borderlands 2
Продажи Borderlands 3 превысили 15 миллионов, но ей далеко до
Новая античит система Call of Duty Warzone дает неуязвимость игрокам
Новая античит система Call of Duty Warzone дает неуязвимость игрокам

Еще по теме

Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Битва обложек: Elle против GQ
Битва обложек. GQ против The Rake
Битва обложек: Vogue против Elle