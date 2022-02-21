Битва обложек. Harper's Bazaar против The Cut

Вадим Карасев

Черный наряд и скромный фон — может ли из этого получиться интересная обложка? Сегодня проверим. Моника Беллуччи за последнее время появилась сразу в нескольких журналах, в том числе и в российском Harper's Bazaar. А бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс позировала Юргену Теллеру для обложки The Cut. Какой журнал вы точно купили бы?





Битва обложек. Harper's Bazaar против The Cut

Моника БеллуччиДжулия ФоксHarper's BazaarThe CutМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачныеНадя Бесчетникова