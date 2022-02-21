Битва обложек. Harper's Bazaar против The Cut
Сегодня, 08:30 Вадим Карасев
Черный наряд и скромный фон — может ли из этого получиться интересная обложка? Сегодня проверим. Моника Беллуччи за последнее время появилась сразу в нескольких журналах, в том числе и в российском Harper's Bazaar. А бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс позировала Юргену Теллеру для обложки The Cut. Какой журнал вы точно купили бы?
Моника Беллуччи
Джулия Фокс
Битва обложек. Harper's Bazaar против The Cut
Harper's BazaarThe CutМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачные
Надя Бесчетникова
По материалам: spletnik.ru