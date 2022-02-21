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Диана Арбенина рассказала об отношениях с детьми

Диана Арбенина рассказала об отношениях с детьми
Певица Диана Арбенина боится, что не сможет помочь своим детям. Артистка в одиночку воспитывает двойняшек — дочь Марту и сына Артема. Об отце детей певица предпочитает не вспоминать. Артистка рассказала, как справляется с родительскими хлопотами. 47-летняя Диана Арбенина все делает для детей, но при этом воспитывает их в строгости. Порой солистка группы «Ночные снайперы» перегибает палку, за что потом ей бывает стыдно. «Самое главное в общении с детьми — это доверие. Понимание. Если люди друг другу доверяют, они автоматически готовы помогать. А самое страшное — когда не можешь помочь своему ребенку, потому что он тебе не верит. Часто корю себя за несдержанность и вспыльчивость, такое случается, и бывает, после прошу у детей прощения. Невозможно быть идеальным ни родителем, ни человеком, таких не существует», — призналась исполнительница.
Диана Арбенина Арбенина не только прислушивается к наследникам, но и делится с ними своим творчеством. 11-летние Марта и Артем — главные слушатели популярной мамы. «Как правило, когда пою дома новую песню, иногда предлагаю им ее послушать. Не знаю, что в них оседает, но считаю, это очень полезно. И они понимают, о чем там идет речь. Когда была пандемия, даже писали (кстати, очень грамотно) диктант по моим стихам», — отметила Диана. К слову, дети исполнительницы пошли по ее стопам и тоже занялись вокалом. Уже несколько лет Артем и Марта ходят в музыкальную школу. «Сначала это была моя инициатива, потом она стала совместной. На какое-то время они уходили в другую и занимались хором, потом вернулись в нашу музыкальную школу имени Ракова, в Марьину Рощу. Сейчас очень сложный период, чем старше становишься, тем меньше желания усердно заниматься, я это прекрасно помню еще по себе, но они намерены закончить музыкалку, им осталось два года. Дети довольно спокойно и индифферентно относятся к выходу со мной на сцену. Такое впечатление, что их это мало будоражит, может, в моменте и да, но так, чтобы они потом ходили и пересказывали: «Вот, мы вышли на сцену» — такого нет. И в них совершенно нет болезни «известной мамы» и вседозволенности, они понимают границы при том, что мы их не чертим красным карандашом. Все натурально», — заключила Арбенина wday.ru.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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