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Digital Foundry: разбор Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Playstation 5 после next-gen обновления

Digital Foundry: разбор Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Playstation 5 после next-gen обновления


На этой неделе игра Cyberpunk 2077 получила обновление до нового поколения консолей — Xbox Series X | S и Playstation 5. Первые сравнения уже появлялись в сети, а сегодня портал Digital Foundry выпустил полноценный разбор next-gen версии проекта и сравнение на Xbox Series X и Playstation 5. Плюс пару слов в разборе уделили версии для Xbox Series S.

Приводим наиболее интересные детали из разбора обновленной версии Cyberpunk 2077 от Digital Foundry, полноценное видео со сравнением можно посмотреть ниже:



Версия для Xbox Series S работает в 1440p при 30 FPS, фактически в диапазоне разрешения от 2304x1296 до 2560x1440. Журналисты Digital Foundry напомнили, что сейчас разработчики изучают возможность реализовать 60 FPS на Xbox Series S.



Digital Foundry отмечает, что режим с трассировкой лучей — «интересный эксперимент», но 30 FPS в нем могут испортить удовольствие от игры многим, поэтому максимальное внимание в обзоре уделяется режиму 60 FPS.



Что касается работы Raytracing, отражения с трассировкой лучей выглядят отлично в версии игры для PC, но их нет в версиях для Xbox Series X и Playstation 5.



В 60 FPS на Playstation 5 игра работает в разрешении от 1260p до 1728p, а на Xbox Series X разрешение чуть выше — от 1382p до 1782p. На Xbox Series X и Playstation 5 в 60 FPS есть падения производительности в сложных сценах. На Playstation 5 они встречаются реже, но на Xbox Series X поддержка VRR позволяет маскировать падения частоты кадров.



Графически игра на Xbox Series X и Playstation 5 выглядит практически одинаково во всех режимах.

Специалисты Digital Foundry отмечают, что «последний патч Cyberpunk делает одну замечательную вещь: он создает более стабильную основу для будущих обновлений и исправлений».


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По материалам: newxboxone

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