Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)

Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)
Ведущая Лера Кудрявцева поделилась милым видео с дочкой Машей. Маленькая дочь ведущей Леры Кудрявцевой Машенька устроила маме домашнее представление. Нацепив балетную пачку и кофточку оттенка Барби, она порадовала любимую родительницу выразительным чтением стихотворения. Каждую новую мысль крошка старательно изображала мимикой, руками и даже ногами.  Судя по всему, наследница знаменитости была очень довольна своим видом. Напомним, Машеньке три годика. У нее есть старший брат Жан и племянник, который младше ее на несколько месяцев. Лера Кудрявцева была замужем трижды. Сын у нее родился в отношениях с Сергеем Ленюком, барабанщиком из «Ласкового мая», второй брак с бизнесменом Матвеем Морозовым был бездетным. В третьем союзе, с хоккеистом Игорем Макаровым, и появилась на свет Маша.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

В Москве заработал штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев
В Москве заработал штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев
Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой в балетной пачке прочитала стих (видео)
Анастасия Шубская с отцом и старшим сыном посетили ГУМ-каток
Анастасия Шубская с отцом и старшим сыном посетили ГУМ-каток
90 «Точек роста» откроют в Тверской области в 2022 году
90 «Точек роста» откроют в Тверской области в 2022 году
Впервые за многие годы игра Atlus выйдет на Xbox — Soul Hackers 2
Впервые за многие годы игра Atlus выйдет на Xbox — Soul Hackers 2
Кроссплатформенный мультиплеер и прогрессия в Rainbow Six Siege появятся в конце 2022 года
Кроссплатформенный мультиплеер и прогрессия в Rainbow Six Siege
Кортни Кокс рассказала о зависимости от "уколов красоты": "Я не понимала, что выгляжу странно"
Кортни Кокс рассказала о зависимости от "уколов красоты":
Около миллиарда рублей потратят на ремонт учреждений образования в 2022 году в Пензенской области
Около миллиарда рублей потратят на ремонт учреждений образования в
Татьяна Васильева прошлась по Валерию Николаеву
Татьяна Васильева прошлась по Валерию Николаеву
Камила Валиева постепенно приходит в себя и даже сходила на концерт кумира молодежи
Камила Валиева постепенно приходит в себя и даже сходила на концерт
В ДНР попросили военную помощь у России
В ДНР попросили военную помощь у России
Новый геймплей FAR: Changing Tides и первые отзывы на игру
Новый геймплей FAR: Changing Tides и первые отзывы на игру

Топ на сегодня

Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Звездный Instagram. Чем заняты знаменитости за неделю до весны
Звездный Instagram. Чем заняты знаменитости за неделю до весны
Этери Тутберидзе высказалась о выступлении дочери на Олимпиаде
Этери Тутберидзе высказалась о выступлении дочери на Олимпиаде
Данила Козловский поделился забавным фото 2-летней дочери
Данила Козловский поделился забавным фото 2-летней дочери
Лариса Гузеева высказалась о дочери известного певца
Лариса Гузеева высказалась о дочери известного певца

Еще по теме

Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила истерику (видео)
Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Дочка Леры Кудрявцевой показала, как умеет плавать в бассейне