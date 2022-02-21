Елена Лядова отсудила деньги за свою кухню

Актриса Елена Лядова смогла выиграть суд. Кто из нас не сталкивался с проблемами во время ремонта? Многие не рискуют судиться, считая, что нервы дороже. Но не Елена Лядова. Кинозвезда решила не давать спуску московской компании, которая установила ей совсем не ту кухню, которую жена Владимира Вдовиченкова заказала. Елена Лядова еще в 2019 году сделала заказ на кухонную мебель в одной компании, а точнее, ей должны были установить несколько шкафов. Актриса потратила больше полумиллиона рублей. Увидев результат, Елена была в шоке: эскиз и результат выглядели как земля и небо. Конфликт предложили уладить мирным путем, и актриса решила уступить. Она снова выплатила работникам деньги — двести тысяч рублей, чтобы они переделали шкафы. Тем не менее, результат снова не удовлетворил актрису. Лядова в течение полутора года ожидала шкафов или же возвращения денег, а не увидев ничего из этого, решила обратиться с заявлением в московский Хорошевский суд. Артистка попросила вернуть ей сумму задолженности по договорам — 664 тысячи рублей, штраф в размере 35 тысяч рублей и госпошлину больше 10 тысяч рублей. Суд согласился с её требованиями, только слегка снизил неустойку.Елена Лядова А недавно из-за ремонта пострадала Лолита Милявская. От количества бытовых проблем, с которыми она столкнулась, может поехать крыша: в данном случае это выражение не образное. «Я постоянно нахожусь на гастролях, и как-то несколько дней меня не было дома, — рассказала певица. – Возвращаюсь, а там потоп, все плавает: потекла крыша. Пришлось расставлять по всей квартире большие чаны, чтобы вода собиралась хотя бы в них. Вызвала мастеров, выяснилось, что герметика сделана неправильно. Поскольку не у всех специалистов руки растут из правильного места, мне пришлось самой осваивать все эти герметичные швы. Давно поняла, что прежде чем начинать что-то ремонтировать, надо изучить вопрос самой».