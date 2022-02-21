Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, а у нас уже готовы для вас полезные советы о том, как преодолеть проблемы и сделать жизнь лучше. Павел Глоба поделился самыми актуальными рекомендациями для каждого Знака.

Портал Woman’s day дал исчерпывающий ответ на вопрос о том, что нас ждет и что нужно делать для привлечения удачи в конце февраля. Старайтесь учитывать то, что сказано в этом гороскопе, чтобы быть на шаг впереди своих конкурентов, стать успешнее в любви или финансовой сфере, а также не допустить фиаско.

Овен

Первые два дня недели станут днями силы для Овнов. Это будет идеальное время для продвижения новых идей в работе и бизнесе, переговоров делового характера, а также общения с начальством по поводу повышения. После четверга можно заниматься шопингом. В процессе совершения покупок повысится настроение. Середина недели — особенно 24 и 25 февраля, могут оказать нервными днями. Специальная медитация поможет успокоиться и сконцентрироваться на делах и работе. Очень важно помнить, что близким людям требуется толика внимания и тепла.

Телец

Павел Глоба считает, что Тельцам необходимо начинать действовать. Все те знания, которые были получены ранее, могут принести сейчас им массу выгоды, в том числе и финансовой. Нужно быть сильными, чтобы стать примером для близких и друзей, коллег и случайных людей. Сильными не только физически или интеллектуально, но и энергетически. Вполне вероятно, что в период с 21 по 27 число на Тельцов свалятся новые дела и заботы. Это будет нелегкое время, но в конце тоннеля точно будет свет, особенно у Тельцов-оптимистов. Важно делиться боевым настроением с окружающими.

Близнецы

Близнецам стоит начать неделю с очищения дома от негативной энергии, поскольку первый день будет самым опасным. Важно правильно начать неделю, чтобы провести ее с максимальной пользой для себя и своих близких. В случае, если появится ощущение сильной усталости, лучше взять передышку и отбросить те дела, которые можно отложить на потом без последствий. Энергетически эта неделя идеально подходит для релаксации, поездок, смены обстановки, поисков себя. Достичь внутренней легкости можно избавлением от вредных пищевых привычек.

Рак

Павел Глоба считает, что Ракам станет сложнее общаться с людьми. Это касается как друзей и родственников, так и случайных незнакомцев, клиентов по работе. Во-первых, представителям данного Знака стоит пересмотреть свое личное поведение — нужно перестать проявлять неуступчивость, агрессию и быть импульсивными. Во-вторых, важно общаться с высоковибрационными людьми. Есть девять признаков, которые явно укажут на такого человека. В работе и бизнесе в начале недели придется исправлять недочеты и ошибки, но потом можно будет взяться за что-то новое.

Лев

Львам очень важно перестать общаться с неприятными и опасными людьми. Вполне вероятно, что их захочет кто-нибудь обмануть. Специальные обереги и талисманы не дадут Львам оказаться в дураках. Представители данного Знака почувствуют прилив сил, энергии и творческого вдохновения 24 и 25 февраля. Это самые благоприятные дни, в которые удача будет постоянно рядом. Астролог рекомендует следить за здоровьем, так как сейчас очень важно оставаться в тонусе, быть динамичными, смелыми и продуктивными во всех сферах жизни.

Дева

Девам стоит начать неделю с чистки дома и души посредством пяти методик. Это поможет вовремя подготовиться к самому неблагоприятному дню недели — среде. В этот день нужно держать в полном порядке свое рабочее место и быть предельно собранными самим. В целом на неделе лучше не рассказывать никому из знакомых и коллег важной информации о себе. Также лучше не переходить никому дорогу, чтобы не провоцировать сплетни. Это крайне благоприятное время для любви, общения со второй половинкой, романтических встреч. Девы временно смогут победить уныние и серость будней.

Весы

Весам на этой неделе предстоит пережить много приятных моментов, особенно в сфере общения. Согласно прогнозам Павла Глобы, Весов начнут окружать приятные, светлые и открытые люди, с которыми удастся наладить контакт. Что касается работы, то тут не все так радужно. Астролог считает, что Весам нужно внимательнее считать деньги, особенно если работа связана с цифрами и расчетами, прогнозированием и ведением отчетности, баз данных. 26 февраля — самый неблагоприятный день недели, особенно для работы. В субботу лучше носить на запястье черную нить — сильный оберег.

Скорпион

В сфере любви и общения для Скорпионов наступает очень важный период. Многое может поменяться для представителей данного Знака. Какие бы события не пришлось им пережить, астролог рекомендует проявлять благоразумие и осторожность. Все Знаки Зодиака по-разному выражают свои чувства, поэтому Скорпионам важно помнить о привычках своих близких, чтобы не нарушить баланса. Что касается работы и бизнеса, то в период с 21 по 27 февраля им лучше не откладывать ничего на потом. Нужно решать все сразу, чтобы проблемы не копились.

Стрелец

Стрельцов на этой неделе ожидают приятные встречи, новые знакомства. При таком раскладе эксперты рекомендуют ознакомиться с советами о том, как читать характер людей по их лицу. Это поможет определять, насколько приятным может быть то или иное общение. На выходных представителей данного Знака ждет море оптимизма и удачи. Начало недели будет немного сложным в плане работы, но все трудности удастся преодолеть уже к её концу. Скорее всего, Стрельцы смогут найти новое увлечение, которое в будущем рискует стать новым источником обогащения.

Козерог

Козерогам астролог советует не бояться вторых ролей. Козероги любят быть в центре внимания и руководить рабочим процессом, делегировать различные дела, но сейчас все поменяется. Желание управлять людьми может принести проблемы, ровно как и семь других вредных жизненных привычек. Сейчас наступает идеальное время для получения знаний, повышения профессиональных навыков, делового общения, работы в команде. Чтобы не сдавать позиции в любви, важно заняться своим внешним видом — привести в порядок прическу, обновить гардероб.

Водолей

Финансовая сторона жизни для Водолеев будет играть первостепенную роль в конце февраля. Для тог, чтобы принимать правильные решения, Павел Глоба рекомендует прислушиваться к словам окружающих. Обряд на быстрые деньги поможет повысить доходы при том же уровне затрат энергии и времени. Что касается трат, то их лучше сейчас ограничить только самым необходимым. Бессмысленный шопинг уничтожит не только бюджет, но и хорошее настроение. В любовных делах одиноких Водолеев ждет интересное развитие событий, приятные встречи и много флирта.

Рыбы

Первое, о чем стоит помнить всем Рыбам без исключения — запрет на конфликты на рабочем месте. У всех нас есть свои пороки и слабости, но критиковать кого-то за них точно сейчас не стоит. Вместо этого лучше навести порядок дома и на рабочем месте, заняться чем-то важным и интересным. Нужно оставить людей в покое и не пытаться из менять. Звезды хотят, чтобы Рыбы занимались любимым хобби, а также обновляли домашнюю обстановку, покупали что-то новое. В середине недели не исключены приятные встречи и новые знакомства.