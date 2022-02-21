Григорьев: Киев не хочет выполнять пункты Минских соглашений и не скрывает этого

13:38 Автор: Екатерина Кутузова

Власти Украины не скрывают тот факт, что не планируют выполнять пункты Минских соглашений. Об этом февраля в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев.

В понедельник в пресс-центре «Парламентской газеты» состоялось открытие фотовыставки «Военные преступления и нарушения прав человека на Украине (2017-2020)», организованной Фондом исследования проблем демократии и Фондом защиты прав соотечественников за рубежом при поддержке Российского исторического общества и Общественной палаты РФ.

«Несоблюдение Минских соглашений со стороны Украины очевидно, они это не скрывают. Принят ряд законов Верховной Радой Украины, которые прямо противоречат Минским соглашениям», — отметил Григорьев.





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По его мнению, заявления украинских официальных должностных лиц говорят о том, что власти «не будут соблюдать конкретные пункты Минских соглашений».

«Безусловно, этому потворствуют западные страны, в том числе Германия и Франция, которые должны быть гарантами выполнения Минских соглашений и, конечно, это не может не вызывать сожаления», — подчеркнул Григорьев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом заявил, что Киев отказывается выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и наращивает свое военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе. Он также указал на необходимость добросовестного соблюдения всеми странами обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности.

#Украина #война

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