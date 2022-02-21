Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Стрельцов

Вадим Карасев

Принадлежность к определенному Знаку Зодиака накладывает свой отпечаток на характер. Смягчить отрицательные стороны и усилить положительные качества можно еще в детстве, и родителям будет полезно узнать о том, какие имена подойдут новорожденным Стрельцам.

Энергетика стихии Огня наделяет рожденных под Знаком Стрельца активностью и сильной энергетикой, способной не только к созиданию, но и к разрушениям. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют родителям выбирать имена для детей, рожденных под этим созвездием, учитывая их врожденные особенности.

Имена для мальчиков-Стрельцов

Мальчиков-Стрельцов отличает живой ум и с раннего возраста дети стремятся обрести свой статус. Родителям важно уделить внимание их развитию и направить энергию непосед в мирное русло. Благодаря правильно подобранному имени малыши будут расти с осознанием своей значимости.

Важным критерием выбора имени будет его уникальность, однако перегибать палку не стоит. Астрологи рекомендуют ограничить выбор, чтобы сузить круг: отказаться от имен с рычащими буквами, которые будут добавлять огня в характер мальчиков. Хорошими именами для Стрельцов станут: Николай, Степан, Ефим, Вячеслав.

Не стоит забывать родителям и о том, что имя должно сочетаться с отчеством: Иванович, Александрович, Алексеевич не сочетаются с иностранными именами и не только усугубляют диссонанс в звучании, но и негативно влияют на характер.

Имена для девочек-Стрельцов

Девочки-Стрельцы также обладают сильным характером, который можно смягчить именами. Для них родители могут подобрать нежные и звучные: Василиса, Ольга, Алиса, Олеся. Важно помнить о том, что девочки также любят быть в центре внимания, и имя должно быть не самым распространенным.

Выбор имени для девочки очень важен, ведь от него будет зависеть характер будущей женщины. Родителям стоит воздержаться от экстравагантных придуманных имен, которые могут доставить девочкам много неудобств. Называть свою малышку лучше всего уже существующими именами, не привязанными к определенным событиям. Так, Братислава, Артака, Бестрева и прочие искусственно созданные имена будут неуместны.