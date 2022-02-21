Ирина Алферова заступилась за дочь и ее мужа, которых считают антиваксерами

Мама актрисы Ксении Алферовой, 70-летняя Ирина Алферова прояснила ситуацию со взглядами дочери и ее мужа Егора Бероева на ковид и прививки. В прошлом году Ирина Алферова провела в больнице с коронавирусом почти месяц. Врачи спасли актрису, она поступила в клинику с температурой, сильным кашлем, поражением легких. В одной палате с Ириной Ивановной лечился ее муж Сергей Мартынов. Перенесли это заболевание и мама актрисы, и ее дочка Ксения Алферова. Кстати, несмотря на то, что бабушке 99 лет, оказалось, что она переболела дома – как и внучка. И Ксения и ее муж, Егор Бероев – антипрививочники. Ирине Алферовой журналисты задали вопрос – как она относится к тому, что Егора сделали чуть ли не главой антипрививочников?Ксения Алферова и Егор Бероев «Мне просто очень больно за них — и за Егора Бероева, и за Ксюшу Алферову, как их по всем каналам ругают… Опять же, все вырвано из контекста. Бедный Бероев совершенно не об этом говорил. Он говорил о том, чтобы не разделяли людей. Вот весь его посыл — не разделяйте на белых и черных. Но ему досталось, как будто он против лечения ковида. Ничего он не против. Они настолько честные и правдивые!»— рассказала Ирина. Она говорит, что ее дочка любые вопросы в жизни изучает максимально досконально, в том числе и все, что связано с коронавирусом. «Я переболела коронавирусом в больнице. У нас разное отношение к этому, но она совсем не против. Просто она говорит, что не надо всех грести под одну гребенку. И она вылечивается без лекарств и называет это вирусным заболеванием. Она нашу маму 100-летнюю вылечила без лекарств, и мама не болеет. Только это они хотят донести до людей. Мир уже разделился, но не надо так воинственно все воспринимать! Очень больно смотреть, как их треплют по всем каналам какие-то артисты, которые обзывают, говорят, что у них нет работы», — защитила дочку с мужем в интервью «Телепрограмме» Ирина Алферова.