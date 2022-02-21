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Этери Тутберидзе прокомментировала итоги Олимпиады: "Те, кто еще вчера улыбался, как шакалы набросились"

Этери Тутберидзе прокомментировала итоги Олимпиады: "Те, кто еще вчера улыбался, как шакалы набросились"

Вчера в Пекине завершилась зимняя Олимпиада, и тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе у себя в инстаграме подвела ее итоги.

Соревнования запомнились не только спортивными триумфами, но и скандалами. В центре внимания были как раз российская сборная по фигурному катанию и подопечная Тутберидзе Камила Валиева, которую обвинили в употреблении допинга после обнаружения в ее еще декабрьской пробе триметазидина в незначительном количестве.

Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину,

— написала Тутберидзе.


Камила Валиева и Этери Тутберидзе

Выступать на Олимпиаде Валиева начинала в командных соревнованиях, где сборная России взяла золотые медали. После допинг-скандала церемония награждения не состоялась, а саму Валиеву хотели отстранить от участия в личном турнире. В итоге Камила смогла выйти на лед, но с рядом условий.

Например, в МОК заявили, что торжественная церемония награждения в женском фигурном катании не состоится, если Валиева попадет на пьедестал. Фигуристка лидировала после короткой программы, но произвольную исполнила неудачно, упав несколько раз и заняв в итоге только четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, а серебро взяла Александра Трусова — они также представляли Россию и являются подопечными Тутберидзе.


Александра Трусова, Анна Щербакова и Каори Сакамото

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка. Этот статус на всю жизнь. У Анны непростой спортивный путь. Много испытаний было на ее пути, но умение этой девочки отдать больше, чем у нее есть, позволяет Анне быть одной из самых титулованных спортсменок современности,

— написала о Щербаковой Тутберидзе.

С именем Трусовой на Олимпиаде тоже был связан скандальный инцидент. Спортсменка, ставшая первой в женском одиночном катании, кто исполнил пять четверных прыжков, была недовольна своим вторым местом и сорвалась на тренера, заявив, что "ненавидит фигурное катание" и "никогда не выйдет на лед".


Александра Трусова

В своих итогах Олимпиады Тутберидзе особо отметила достижения Трусовой и сравнила ее с Юрием Гагариным.

Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр. В очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное возможно. Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть, и единственная,

— отметила Тутберидзе.

В посте тренер также отметила других своих учеников: Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые взяли серебро в парном катании, Мориса Квителашвили, а также Диану Дэвис и Глеба Смолкина — они остались без призовых мест, но Тутберидзе отдала должное их достойным выступлениям и упорству.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Технологии / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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