Этери Тутберидзе прокомментировала успех Трусовой

Тренер Этери Тутберидзе высказалась о серебряном призере Олимпиады. Спортсменка в своем микроблоге подвела итоги Олимпиады в Пекине для своей команды. Сразу две подопечные заслуженного тренера Анна Щербакова и «русская ракета» Александра Трусова завоевали медали в личном первенстве. У Ани — золото, а у Саши — серебро. 15-летняя Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Этери Георгиевна отметила заслуги Саши Трусовой, одобрив то, что девочка с сильным характером сумела исполнить в одной программе пять четверных прыжка. Не всем фигуристам-одиночникам это под силу. И подобное не может не восхищать.Этери Тутберидзе «Александра Трусова — серебряный призер олимпийских игр. В очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное — возможно. Можно долго дискутировать стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в Космос. И в этом она первая, а может быть и единственная», — уточнила Тутберидзе.