Юлия Проскурякова рассказала, как познакомилась с Игорем Николаевым

Музыкант Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова обменялись поздравлениями с годовщиной знакомства. Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отмечают сегодня особенную дату. Ровно 16 лет назад они случайно встретились после концерта во Дворце молодежи. Эта встреча стала судьбоносной для молодой певицы и композитора, пережившего болезненный разрыв с Наташей Королевой. В годовщину знакомства Проскурякова вспомнила о том, как этот день изменил её жизнь.Игорь Николаев и Юлия Проскурякова «С Днём нашего знакомства!!!Игорь 😘21 февраля 2006 года мы познакомились в городе Екатеринбурге и эта встреча перевернула нашу с тобой жизнь на 180 градусов🙈☺️!Это было 16 лет назад!!! 😃☝🏻 Как быстро летит время и как здорово, что мы встретились😍Спасибо, любимый❤️», — обратилась Юлия к мужу. Николаев, кажется, и сам не верит, что познакомился с Юлией аж 16 лет назад. За это время в звездной семье появилась дочка Вероника, рождение которой сделало их брак еще более крепким.Игорь Николаев и Юлия Проскурякова «❤️16 лет прекрасного полёта! А 6 лет назад к нашему полёту присоединилась Вероничка, и стало ещё веселее! Спасибо, любимая!🙌😍»,—поблагодарил жену Николаев. Мало кто знает, что композитор очень аккуратно ухаживал за Проскуряковой. Как рассказывает Юлия, она долго не могла понять, к чему идет их общение. «Почти год нашего общения Игорь шифровался и никак себя не проявлял. Не лез с поцелуями, объятиями, не намекал ни на что. Это меня, конечно, подкупало. Так благородно! Он часто повторял, что я талантливый и хороший человек, эти искренние слова согревали», — рассказывала певица.