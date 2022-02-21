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Юлия Проскурякова рассказала, как познакомилась с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала, как познакомилась с Игорем Николаевым
Музыкант Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова обменялись поздравлениями с годовщиной знакомства. Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отмечают сегодня особенную дату. Ровно 16 лет назад они случайно встретились после концерта во Дворце молодежи. Эта встреча стала судьбоносной для молодой певицы и композитора, пережившего болезненный разрыв с Наташей Королевой. В годовщину знакомства Проскурякова вспомнила о том, как этот день изменил её жизнь.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова «С Днём нашего знакомства!!!Игорь 😘21 февраля 2006 года мы познакомились в городе Екатеринбурге и эта встреча перевернула нашу с тобой жизнь на 180 градусов🙈☺️!
Это было 16 лет назад!!! 😃☝🏻 Как быстро летит время и как здорово, что мы встретились😍Спасибо, любимый❤️», — обратилась Юлия к мужу. Николаев, кажется, и сам не верит, что познакомился с Юлией аж 16 лет назад. За это время в звездной семье появилась дочка Вероника, рождение которой сделало их брак еще более крепким.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова «❤️16 лет прекрасного полёта! А 6 лет назад к нашему полёту присоединилась Вероничка, и стало ещё веселее! Спасибо, любимая!🙌😍»,—поблагодарил жену Николаев. Мало кто знает, что композитор очень аккуратно ухаживал за Проскуряковой. Как рассказывает Юлия, она долго не могла понять, к чему идет их общение. «Почти год нашего общения Игорь шифровался и никак себя не проявлял. Не лез с поцелуями, объятиями, не намекал ни на что. Это меня, конечно, подкупало. Так благородно! Он часто повторял, что я талантливый и хороший человек, эти искренние слова согревали», — рассказывала певица.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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