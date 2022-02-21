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Камила Валиева постепенно приходит в себя и даже сходила на концерт кумира молодежи

Камила Валиева постепенно приходит в себя и даже сходила на концерт кумира молодежи
Фигуристка Камила Валиева побывала на концерте Вани Дмитриенко, познакомилась с ним и сфотографировалась. 15-летняя Камила Валиева, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Пекине, вот уже пару дней находится в Москве и приходит в себя после провала в соревнованиях фигуристок-одиночниц. Поклонники спортсменки переживали, что она впадет в депрессию и откажется выходить на лед, но, похоже, Камила оправилась гораздо быстрее, чем все ожидали. Накануне вечером Валиева провела время на концерте кумира современной молодежи и своего ровесника Вани Дмитриенко. Фото с мероприятия поделилась подруга фигуристки, Ева Уварова (победительница проекта «Dance Революция» на Первом канале), заверившая обеспокоенную общественность, что со спортсменкой «все хорошо». К слову после выступления Дмитриенко девушки лично познакомились с ним и сделали совместный снимок, на котором Камила выглядит спокойной и счастливой.
Ева Уварова, Ваня Дмитриенко и Камила Валиева Однако оставить допинг-скандал в прошлом фигуристка пока не может, ведь разбирательство ее дела продолжается. Как отметил Дмитрий Губерниев, Валиевой сейчас нужна максимальная поддержка ОКР, чтобы доказать ее невиновность. Он отметил, что это будет лучшей наградой для спортсменки и даст ей возможность спокойно тренироваться и начинать подготовку к следующим турнирам, а главное – к Олимпиаде-2026 в Милане. Между тем Валиева, ставшая золотой медалисткой в командном турнире, получит денежный приз от государства, как и другие призеры Игр-2022. Обладателям «золота» выплатят по 4 миллиона рублей, «серебра» — по 2,5 миллиона, а «бронзы» — по 1,7 миллиона рублей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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