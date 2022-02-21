Катерина Ковальчук вместе с Гариком Харламовым отпраздновала 29-летие в ресторане

Актриса Катерины Ковальчук пригласила в ресторан своих друзей и любимого мужчину, 40-летнего шоумена Гарика Харламова. Сегодня Катерине Ковальчук исполнилось 29 лет. Актриса решила отметить день рождения в кругу самых близких друзей в ресторане. А накануне у Ковальчук состоялась премьера. «Вчера состоялась моя премьера в спектакле "Калигула" в @teatr_mgt 🤍И это был просто шикарный подарок к моему сегодняшнему дню рождения», поделилась именинница. На премьеру пришла и будущая свекровь Ковальчук – мама Гарика Харламова.Наталья Харламова, Стас Бондаренко и Катерина Ковальчук На свой праздник Катерина надела элегантный белый костюм, состоящий из кроп-топа и мини-юбки, а на плечи накинула романтичный приталенный блейзер.Именинница кокетливо улыбалась, глядя прямо в камеру. Сидевший рядом Гарик Харламов периодически отвечал на сообщения в телефоне.Гарик Харламов и Катерина Ковальчук Только ради любимой резидент Comedy Club всё же прервал свое занятие и нежно поцеловал ее. Влюбленные смотрелись очень органично и по-настоящему душевно.Гарик Харламов и Катерина Ковальчук «Потрясающая пара», «Все-таки вы вместе, класс!», «Счастья вам, Катерина, будьте всегда любимы», «Поздравляю с днем рождения, красавица!» — пишут поклонники.