Кортни Кокс рассказала о зависимости от "уколов красоты": "Я не понимала, что выгляжу странно"

Вадим Карасев

Кортни Кокс дала интервью Sunday Times Style и рассказала, что была зависима от инъекций ботокса и филлеров. По словам актрисы, она была одержима борьбой с возрастными изменениями и не понимала, как это выглядит на самом деле.

Я годами пыталась сохранить свою молодость. Это началось с того момента, когда мне впервые сказали, что мое лицо стало меняться из-за возраста. Я не понимала, что я, черт возьми, выгляжу странно из-за этих инъекций. Было время, когда я говорила себе: "Нужно остановиться. Это просто безумие", — заявила актриса.

Звезда сериала "Друзья" злоупотребляла инъекциями ботокса и филлерами, а позже даже решилась на пластическую операцию. После этих бьюти-манипуляций актриса стала почти неузнаваемой, столкнулась с критикой со стороны поклонников и стала получать отказы в ролях.





Кортни Кокс в 2015 году

В интервью Кортни Кокс призналась, что давно отказалась от инъекций. Сейчас знаменитость чувствует себя прекрасно:

Я чувствую себя молодой. У меня много друзей за тридцать. Меня не беспокоит разница в возрасте — пока я не начинаю слишком много думать об этом, мы одного возраста.





Кортни Кокс в 2020 году

Своей внешности актриса по-прежнему уделяет много внимания, но теперь, как говорит Кокс, старается "стареть изящно". Она призналась, что полагается на уходовые средства для кожи, постоянно пробуя что-то новое.

О пластических операциях, инъекциях ботокса и других бьюти-манипуляциях откровенничали и другие звезды. Так, Кэти Перри рассказывала о гиалуроновых инъекциях для заполнения впадин под глазами, а Николь Кидман и Гвинет Пэлтроу поделились своими историями о неудачных попытках использовать ботокс для сохранения молодости и красоты.

Ксения Смирнова