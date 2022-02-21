Кроссплатформенный мультиплеер и прогрессия в Rainbow Six Siege появятся в конце 2022 года





Идет уже седьмой год поддержки Rainbow Six Siege, и Ubisoft не планирует прекращать развивать тактический шутер. Недавно было объявлено, что количество игроков в Rainbow Six Siege превысило 80 миллионов пользователей, при этом за 2021 год к проекту присоединилось около 10 миллионов новичков.

Ubisoft давно обещает реализовать кроссплатформенный мультиплеер и кроссплатформенный прогресс в Rainbow Six Siege, но до сих пор это не реализовано. В рамках плана на седьмой год поддержки Rainbow Six Siege, разработчики указали, что ожидать общий мультиплеер и прогресс на всех платформах стоит к концу 2022 года. При этом ранее разработчики ориентировали игроков по данным функциям на начало 2022 года.

Отметим, что в 2022 году в планах у Ubisoft добавить в Rainbow Six Siege новых 4 оперативников, новые карты, различные события и режимы. Ниже можно ознакомиться подробнее с планами по развитию Rainbow Six Siege на ближайший год.