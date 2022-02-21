Курс доллара превысил отметку в 78 рублей

15:18 Автор: Виктория Карташева

Рубль днем 21 февраля перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.43 по московскому времени рос на 87 копеек — до 78,17 рубля, евро — на 1,13 рубля, до 88,68 рубля. По последним данным курс евро подскочил до 89 руб впервые с 27 января.

Валютный рынок показывает высокую волатильность в понедельник. Утренние торги рубль открыл снижением, однако потом вышел в плюс к доллару и евро. Днем он снова начал снижаться.

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