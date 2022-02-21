Лариса Гузеева высказалась о дочери известного певца

Ведущая Лариса Гузеева резко обратилась к дочери Трофима. Впервые в состав жюри шоу «Две звезды. Отцы и дети» вошла Лариса Гузеева. Телеведущая эмоционально высказалась о дочери Сергея Трофимова. 55-летний певец и его 13-летняя дочь Елизавета являются главными фаворитами проекта Первого канала. Еще ни один член жюри не поставил им оценку ниже пятерки. «Лиза для меня – старший товарищ, к мнению и советам которого я прислушиваюсь, — заверил Трофимов. — Потому что чем ты взрослее – тем больше тянет назад, в детство. А когда ты юный – то хочется побыстрее стать взрослым». Юная партнерша заслуженного артиста России призналась, что раньше она чаще всего выбирала песни для дуэтного выступления с отцом. Однако для 11-го выпуска проекта школьница дала возможность выбрать композицию папе. Пара представила на сцене хит «Папа купил автомобиль», известный в исполнении Аллы Пугачевой. Трофимов предстал в виде автолюбителя, машина которого часто ломается. А его дочь насмешливо комментировала происходящее.Трофим с дочкой Все члены жюри позитивно высказались об увиденном номере. «Наконец-то Сережа благодаря этой актерской работе подтянулся чуть-чуть к дочери, — пошутил Николай Фоменко. — Это было великолепно. Лиза – богиня, прекрасно!». Ведущая программы «Давай поженимся!» заявила, что в силу характера испытывала желание покритиковать выступавших. Гузеева обратилась к финалистке шоу «Голос. Дети». «А как это вообще можно судить? Как может язык повернуться? Всё в превосходной степени. Вы, может, и мамина радость. Но здесь вы абсолютная звезда. Я думала: за что мне прицепиться? Елизавета, вы не пропадете. Вы прокормите папку с мамкой. Вы сами по себе можете. Потому что с таким папой каждая дура запоет. А вы сможете и одна», — отметила Лариса Андреевна. Наталья Подольская заверила, что получила большое удовольствие. «Лиза, ты такая цепкая, острая. У тебя потрясающий пластичный вокал. Мне кажется, ты можешь спеть абсолютно всё. Сережа, а вы, оказывается, такой весельчак! Я ваша фанатка», — сказала певица, выступавшая на «Евровидении-2005».