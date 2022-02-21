Лунный день сегодня 21 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Начать неделю успешно и привлечь удачу на весь понедельник удастся благодаря ежедневным рекомендациям, отраженным в лунном календаре. Своевременные советы астрологов помогут обрести уверенность и справиться с делами в срок.

Этот понедельник обещает быть позитивным, а значит, настало время для решительных действий. Поверить в себя и обрести уверенность помогут не только советы астрологов, но и личный настрой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать день с позитивных аффирмаций и составления планов, чтобы не упустить ничего важного и справиться с задачами.

Фаза Луны: 21 лунный день пройдет под эгидой убывающего ночного светила в созвездии Весов. Этот день удачен как для поездок, так и для делового сотрудничества, воспитания в себе лучших качеств и освобождения от проблем.

Магнитные бури 21 февраля: на этот понедельник фиксируется геомагнитное возбуждение. Полноценной бури не будет, однако позаботиться о своем самочувствии важно.

Что привлечет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

забота о самочувствии;умеренные физические нагрузки;поездки;завершение работы;планирование;деловое сотрудничество;взвешенные решения.переутомление;необдуманные шаги;новые проекты;спонтанные траты.

В понедельник астрологи рекомендуют не посвящать домашним обязанностям много времени. В начале недели не стоит начинать ничего глобального: ремонт, переезд и перестановку мебели лучше отложить, уделив внимание поддерживающей уборке. Сегодня важно больше отдыхать и не переутомляться, чтобы исключить недомогание и не портить себе настроения.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Привлечь удачу в понедельник будет проще, если составить образ из одежды синих и зеленых оттенков. Эти цвета будут благотворно влиять на настроение и самочувствие, что немаловажно в начале недели. Из украшений на 21 февраля стоит выбирать изделия из серебра — энергетика этого металла защитит от неурядиц и негатива. Талисманы этого дня — янтарь, нефрит и сердолик.

Настроение и здоровье в 21 лунный день

Геомагнитное возмущение может негативно сказаться на самочувствии, поэтому важно не переутомляться и отложить сложную работу. День подходит для умеренных физических нагрузок, которые помогут оставаться в тонусе. Улучшить самочувствие и оставаться в хорошем настроении сегодня помогут медитации, выполнение которых не займет много времени. Духовные практики освободят от стресса и будут полезны тем, кто ищет ответы на волнующие вопросы.

Финансы и работа 21 февраля

В понедельник не стоит браться за новые дела и начинать что-то глобальное — лучше завершить текущую работу. Влияние созвездия Весов не лучшим образом сказывается на принятии ответственных решений, поэтому завершение серьезных дел астрологи рекомендуют отложить. Неплохо будет продвигаться деловое сотрудничество, однако работа в команде потребует ответственности. Финансовые операции принесут прибыль, если они запланированы, а от спонтанных трат стоит отказаться в пользу разумной экономии.

Любовь и общение по лунному календарю

В этот понедельник романтические отношения помогут оставаться в хорошем настроении и укреплять отношения. Астрологи рекомендуют не отказываться от свиданий и провести время с теми, кто дорог сердцу. Сегодня важно выполнять свои обещания, чтобы исключить недопонимание. Тем, кто находится в поиске отношений, помогут талисманы, привлекающие любовь.