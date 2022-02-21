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Мария Куликова рассказала, как зарабатывает деньги ее 10-летний сын

Мария Куликова рассказала, как зарабатывает деньги ее 10-летний сын
Актриса Мария Куликова придумала, как дать сыну заработать на любимые развлечения. Почти каждый вечер сын актрисы Марии Куликовой берет лопату в руки. И мама дает ему задание, где почистить снег или отбить лед от лестницы. «Он с удовольствием делает, и я ему за это плачу, — делится Мария. — Работа ведь нелегкая. Сын таким образом зарабатывает на всякую ерунду, которая ему нужна, и по полтора-два часа проводит на улице». По словам актрисы, как только Иван просит у нее деньги, получает в руки лопату. «Очень удобно и мне, и ему. Он теперь, когда ему что-то купить надо, говорит: «Эх, снегопада не было… А что я еще могу сделать?», признается Мария.
Мария Куликова с сыном Ваней Деньги Ваня, как и многие современные дети, любит тратить на виртуальные покупки. Он не просит модные кроссовки или гаджеты. «Но есть виртуальные миры, где дети встречаются онлайн и играют. И там можно купить какое-то оборудование или оружие для своего героя. Но, естественно, это надо дозировать, потому что деньги живые, а тратятся они на какую-то фигню виртуальную» — рассказывает актриса. А еще ее сын любит пиццу. «Хочет он пиццу, я говорю: «Слушай, это дорогое удовольствие, чтобы в ресторане заказать». А он: «Да, хорошо, что можно сделать?», - цитирует Куликову «7 дней». Ване повезло, эта зима выдалась снежной. Работа есть почти всегда. А осенью он убирал опавшие яблоки и листья, которые начали гнить. Скоро весна, нужно будет ухаживать за садом, которым Мария Куликова очень гордится. Наверняка для предприимчивого и трудолюбивого Вани снова найдется какое-нибудь дело. В частном доме всегда есть какая-то физическая работа, а значит и возможность получить честно заработанные деньги.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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