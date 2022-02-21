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Мать повела сына в школу и оказалась в скандале, который разгорелся из-за ее откровенных нарядов

Мать повела сына в школу и оказалась в скандале, который разгорелся из-за ее откровенных нарядов

Маму маленького мальчика, который не так давно стал учеником школы, обвинили в чрезмерной откровенности.

Женщина работает фитнес-моделью, имеет прекрасную фигуру, достоинства которой подчеркивает открытыми нарядами.

Ванесита ведет свой блок в Инстаграме, имеет многотысячную аудиторию. Не так давно из-за ее слишком откровенных нарядов разгорелся скандал. Возможно, история не вышла бы за рамки, но другая мать сняла Ванеситу недалеко от школы.

Оператор раскритиковала внешний вид женщин – она сняла об это ролик, и сказала, что эта женщина регулярно щеголяет в слишком открытых нарядах, которые не подходят для того, чтобы провожать мальчика в школу.

В коротком ролике можно увидеть модель, которая идет вместе с сыном и несет его сумку. На видео девушка одета в короткие шорты и топ с открытой спиной. Наряд показывает красивую фигуру.

Автора ролика поддержали многие пользователи не поддержали, и начали защищать Ванеситу. Фитнес-модель откровенно не понимает, почему ее наряды стали поводом для обсуждения.

Женщина уверена, что она заботливая мать, которая стремится дать ребенку только самое лучшее. Более того, она не осталась довольна тем, что какая-то женщина решила запечатлеть ее сына в ролике и выложила его в сеть без разрешения.


«Я очень признательна тем, кто оказал мне поддержку. Оператор ролика хотела унизить меня и оскорбить. Но, к счастью, все пошло не так, как она рассчитывала. Однако этот пост я посвящаю здравомыслящим людям, которые не считают, что одежда может указывать на то, что человек в чем-то плох» – разместила пост модель.

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По материалам: MirFactov

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