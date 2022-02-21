Минфин предложил новые правила для покупателей криптовалюты

Вадим Карасев

Минфин подготовил и внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют. В нем предлагается идентифицировать всех покупателей цифровых активов и рассматривать "крипту" лишь в качестве инструмента для инвестиций.

Согласно этому документу, использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории России будет запрещено. Для бирж и обменников, которые будут заниматься деятельностью связанной с виртуальными деньгами, установят отдельные правила и для этого создадут специальный реестр. Регулированием деятельности компаний займется уполномоченный орган при правительстве.

Иностранным криптовалютным биржам для получения лицензии придется зарегистрироваться в РФ. Операции с покупкой или продажей цифровых активов разрешат только при условии проведения идентификации клиента, а ввод и вывод денег от клиента оператору и наоборот будут возможны лишь через банки с использованием банковского счета. При этом операторов и кредитные организации обяжут информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях.

Инвесторам понадобится проходить онлайн-тестирование перед приобретением криптовалюты и при успешном его прохождении они смогут вкладывать до 600 тыс. рублей ежегодно. В ином случае предельный размер вложений ограничат 50 тыс. рублей.

Ранее Ruposters писал, что торгующих криптовалютой россиян захотели обложить налогом.

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