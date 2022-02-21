Мужчина нашел сумки набитую деньгами во время ремонта в доме и понял, что сказочно богат

Супружеская пара из Америки вложила деньги в покупку дома, который был построен много лет назад.

Накопив на ремонт, пара начала приводить строение в порядок.

Ремонтные работы начали с подвального помещения – мужчина нашел в нише сумку, в которой хранилось практически пятьдесят тысяч долларов.





«Я взял сумку и отправился на улицу, сразу позвал супругу. Я понимал, что сумка чем-то наполнена, причем была достаточно тяжелой. Открыв ее мы обнаружили несколько пакетов, обернутых бумажным полотном – газетой, которая была издана в 1952 году. Мы были крайне удивлены, так как внутри были спрятаны деньги – тысячи долларов» – рассказал парень.









Позже мужчина в том же подвальном помещении нашел аналогичную сумку, где хранилась вторая часть суммы. Супруги решили потратить деньги с пользой, и оплатили ипотеку.





Ссылка на первоисточник:thesun.co.uk