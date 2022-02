Новый геймплей FAR: Changing Tides и первые отзывы на игру





Релиз игры FAR: Changing Tides состоится 1 марта 2022 года на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Сразу после релиза проект будет добавлен в подписку Game Pass. Игра является продолжением проекта FAR: Lone Sails, который вышел в 2018 году и был удостоен множества наград. В прошлой части игрокам предлагали исследовать пустыню, а в новой части события происходят в водной среде.

Сегодня появились ролики с геймплеем FAR: Changing Tides, и некоторые издания опубликовали свои обзоры проекта (например, обзор выпустили журналисты eurogamer). Журналисты отмечают, что FAR: Changing Tides — более продолжительная, чем первая часть, к которой было много претензий по этому поводу. Если первую игру серии можно было пройти за 1,5-2 часа, проект FAR: Changing Tides готов увлечь игроков примерно часов на 10.

В остальном, FAR: Changing Tides переняла все преимущества оригинала — интересную историю, уникальный визуальный стиль, необычные головоломки и прочее. Журналисты отмечают, что механически игра практически не отличается от первой части, но в ней легко будет разобраться и новичкам. Из новых механик, теперь есть возможность не только продвигаться вперед, но и заняться исследованием глубин, как на корабле, так и без него.

Ниже можно посмотреть новый геймплей FAR: Changing Tides, опубликованный порталом Game Informer.

Watch this video on YouTube