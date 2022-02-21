Охотничьи ружья хотят разрешить брать в аренду

01:07 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 810787-7

Собственникам оружия предлагают разрешить передавать его во временное пользование гражданам России и иностранцам для целей охоты. Такой законопроект депутатов планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию во втором чтении.

Сейчас любая передача оружия между охотниками или организациями и предпринимателями-охотпользователями запрещена. Законопроект разрешает собственникам охотничьего оружия сдавать его в аренду для целей охоты гражданам России, которые получили любой из разрешительных документов на ношение и хранение оружия.

«Проектируется новый вид разрешения — разрешение на ношение и использование оружия, которое будет выдаваться гражданам, достигшим 16 лет, не желающим приобретать охотничье оружие в собственность, но желающим использовать оружие, принадлежащее третьим лицам, на охоте на временной основе», — ранее сообщал один из авторов документа, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник («Единая Россия»).

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Разрешение должно действовать пять лет и выдаваться в том же порядке, что и лицензия на приобретение оружия, то есть после прохождения обучения и получения медицинских справок.

Гражданам 16-18 лет предлагается выдавать разрешение на аренду охотничьего оружия с согласия их родителей или опекунов. Возможность приобретения подростком оружия в собственность в настоящее время уже предусмотрена действующим законом и дополнительно обусловлена принятием соответствующего решения в конкретном субъекте России.

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Организации — охотпользователи по законопроекту смогут передавать в аренду не более одной единицы охотничьего оружия одному физическому лицу на срок действия договора для охоты на закреплённых охотничьих угодьях.

Иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию для целей охоты, предлагают выдавать специальный разрешительный документ на право аренды охотничьего оружия на срок до 90 дней на основании заявлений охотпользователей, приглашающих таких охотников.

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