Около миллиарда рублей потратят на ремонт учреждений образования в 2022 году в Пензенской области

Капитальный ремонт школ остается одним из приоритетов работы Администрации Пензенской области. В 2022 году на него потратят более 1 млрд рублей, сообщает сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда».

Основные работы запланированы на лето, но частично они затронут и учебное время. Поэтому, кроме ремонта школ, сейчас тщательно прорабатывается вопрос, где будут проходить занятия.

Отметим, что за последние несколько лет Пензенская область значительно увеличила расходы на реконструкцию учреждений образования. Так, если раньше эта статья расходов на одну школу составляла 5–10 миллионов рублей, то теперь – от 25 и более миллионов рублей.