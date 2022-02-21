Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Около миллиарда рублей потратят на ремонт учреждений образования в 2022 году в Пензенской области

Около миллиарда рублей потратят на ремонт учреждений образования в 2022 году в Пензенской области

Около миллиарда рублей потратят на ремонт учреждений образования в 2022 году в Пензенской области

Капитальный ремонт школ остается одним из приоритетов работы Администрации Пензенской области. В 2022 году на него потратят более 1 млрд рублей, сообщает сетевое издание «Информационный центр «Пензенская правда».

Основные работы запланированы на лето, но частично они затронут и учебное время. Поэтому, кроме ремонта школ, сейчас тщательно прорабатывается вопрос, где будут проходить занятия.

Отметим, что за последние несколько лет Пензенская область значительно увеличила расходы на реконструкцию учреждений образования. Так, если раньше эта статья расходов на одну школу составляла 5–10 миллионов рублей, то теперь – от 25 и более миллионов рублей.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Кортни Кокс рассказала о зависимости от "уколов красоты": "Я не понимала, что выгляжу странно"
Кортни Кокс рассказала о зависимости от "уколов красоты":
Около миллиарда рублей потратят на ремонт учреждений образования в 2022 году в Пензенской области
Около миллиарда рублей потратят на ремонт учреждений образования в
Татьяна Васильева прошлась по Валерию Николаеву
Татьяна Васильева прошлась по Валерию Николаеву
Камила Валиева постепенно приходит в себя и даже сходила на концерт кумира молодежи
Камила Валиева постепенно приходит в себя и даже сходила на концерт
В ДНР попросили военную помощь у России
В ДНР попросили военную помощь у России
Новый геймплей FAR: Changing Tides и первые отзывы на игру
Новый геймплей FAR: Changing Tides и первые отзывы на игру
Создатели сериала Halo представили постеры с персонажами
Создатели сериала Halo представили постеры с персонажами
Певица Максим в шоке, что близкие люди воспользовались ее болезнью
Певица Максим в шоке, что близкие люди воспользовались ее болезнью
Валерий Николаев оставил жену и ребенка без денег
Валерий Николаев оставил жену и ребенка без денег
Волонтеры #МыВместе продолжают встречать эвакуированных из ЛДНР
Волонтеры #МыВместе продолжают встречать эвакуированных из ЛДНР
В Jeep Grand Cherokee Overland 2022 можно подключить Xbox к экрану пассажира
В Jeep Grand Cherokee Overland 2022 можно подключить Xbox к экрану
Square Enix опубликовала результаты Marvel’s Guardians of the Galaxy и других игр
Square Enix опубликовала результаты Marvel’s Guardians of the Galaxy

Топ на сегодня

Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (22-25 февраля) + релизы в Game Pass
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (22-25 февраля) +
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Данила Козловский поделился забавным фото 2-летней дочери
Данила Козловский поделился забавным фото 2-летней дочери
Звездный Instagram. Чем заняты знаменитости за неделю до весны
Звездный Instagram. Чем заняты знаменитости за неделю до весны

Еще по теме

В Пензенской области в 2020 году отремонтируют здания 28 школ и 4 детских садов
Власти Подмосковья анонсировали строительство школ искусств
В Курской области за 2 года капитально отремонтируют 38 школ
За два года в Иркутской области капитально отремонтируют 41 школу