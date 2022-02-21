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Паулина Андреева рассказала о своей беременности

Паулина Андреева рассказала о своей беременности
Актриса Паулина Андреева поделилась сокровенным. Артистка высказалась о беременности и материнстве. Актриса стала мамой в марте 2021 года. Андреева родила своему мужу режиссеру Федору Бондарчуку сына Ивана. Пара не показывает наследника и не говорит о нем в интервью. Спустя почти год после родов артистка впервые заговорила о личном. «Женщина дает жизнь. Не без мужчины, конечно, но все же девять месяцев — это полностью ее ответственность. Что тут еще сказать. Это настоящее чудо», — поделилась Андреева в беседе с Esquire.
Паулина Андреева Подробнее о своей беременности актриса рассказывать не стала. Андреева считает это слишком сокровенным для ее семьи. Также актриса обратила внимание, что повышенный интерес к личной жизни может еще и ранить собеседника. «Не спрашивайте женщину, когда она собирается выйти замуж или родить. Во-первых, это не ваше дело, во-вторых, вы понятия не имеете, как сильно можете ее ранить, а в-третьих, возможно, она не видит себя в роли жены и матери в принципе, и имеет на это полное право», — высказала свое мнение актриса. Сейчас 33-летняя актриса может похвастаться хорошей фигурой. Паулина быстра пришла в форму после беременности и сопровождает Бондарчука на красных дорожках.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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