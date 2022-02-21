Певица Максим в шоке, что близкие люди воспользовались ее болезнью

Певица МакSим рассказала о предательстве. Артистка не ожидала, что некоторые люди, которым она полностью доверяла, поведут себя подло в тяжелый для нее момент. Сейчас звезда гораздо внимательнее относится к тем, кто составляет ее окружение. В прошлом году певица МакSим заставила поволноваться всю страну. Артистка несколько месяцев находилась в больнице, заразившись коронавирусом. В какой-то момент ситуация была настолько серьезной, что звезда оказалась на волосок от смерти. Тяжелая ситуация многому ее научила. «Кое-кто начал переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — поделилась звезда.Максим Это не единственная проблема, с которой Марине пришлось столкнуться после выписки из больницы. Артистка до сих пор не может петь и выступать из-за проблем со здоровьем. Восстановление происходит медленно и, что самое страшное, непонятно, когда оно завершится. При этом Марина встречает каждый новый день с улыбкой на лице. Она старается проводить больше времени с дочками. Также звезда не отказывается и от творчества: недавно она записала песню вместе с Егором Кридом. Работа в студии была сложной, но в итоге МакSим справилась со своими партиями. Звезду поддерживают тысячи фанатов со всего мира. Марина не устает благодарить поклонников за любовь, обещая когда-нибудь обязательно полноценно вернуться в профессию.