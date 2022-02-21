Приключенческий роман The Wanderer: Frankenstein’s Creature выйдет на Xbox





Разработчики игры The Wanderer: Frankenstein’s Creature объявили о планах выпустить проект на приставках Xbox и Playstation. Дата релиза проекта на консолях пока не называется. Сама игра в Steam вышла еще в 2019 году, где была неплохо воспринята игроками. Главным образом ее ценят за визуальный стиль — игра была создана французской студией La Belle Games в сотрудничестве с культурным телеканалом Arte.

Сама игра The Wanderer: Frankenstein’s Creature — это сочетание головоломки, приключения и графического романа. Идея проекта построена на романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», но он предлагает взглянуть на идеи из книги в новом ключе. В The Wanderer: Frankenstein’s Creature может быть 5 разных финалов.

Watch this video on YouTube

Отметим, что у игры The Wanderer: Frankenstein’s Creature оценка на Metacritic в 69 баллов из 100.