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Приключенческий роман The Wanderer: Frankenstein’s Creature выйдет на Xbox

Приключенческий роман The Wanderer: Frankenstein’s Creature выйдет на Xbox


Разработчики игры The Wanderer: Frankenstein’s Creature объявили о планах выпустить проект на приставках Xbox и Playstation. Дата релиза проекта на консолях пока не называется. Сама игра в Steam вышла еще в 2019 году, где была неплохо воспринята игроками. Главным образом ее ценят за визуальный стиль — игра была создана французской студией La Belle Games в сотрудничестве с культурным телеканалом Arte.

Сама игра The Wanderer: Frankenstein’s Creature — это сочетание головоломки, приключения и графического романа. Идея проекта построена на романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», но он предлагает взглянуть на идеи из книги в новом ключе. В The Wanderer: Frankenstein’s Creature может быть 5 разных финалов.


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Отметим, что у игры The Wanderer: Frankenstein’s Creature оценка на Metacritic в 69 баллов из 100.

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По материалам: newxboxone

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