Путин и Байден приняли предложение Франции провести саммит по безопасности

08:36 Автор: Наталия Васильева

Источник: ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Елисейский дворец 20 февраля сообщил, что Макрон предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а после — с соответствующими заинтересованными сторонами, для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Президенты США и РФ согласились на проведение такого саммита. Вопросы для него будут подготовлены главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе их встречи 24 февраля.

При этом отмечается, что встреча «может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину».





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Накануне Путин и Макрон провели телефонный разговор, главной темой которого стала эскалация военного конфликта на юго-востоке Украины. Созвон состоялся по инициативе французской стороны в продолжение недавнего визита Макрона в Москву. Стороны выразили серьезную озабоченность резким ухудшением ситуации на линии соприкосновения. Путин рассказал Макрону, что причиной этому послужили «провокации украинских силовиков».

В последнее время от западных СМИ звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В МИД РФ назвали это скоординированной информационной атакой. Ранее Лавров подчеркивал, что устами своих официальных представителей Россия никогда не угрожала Украине.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете» заявила, что Россия и Украина веками жили вместе и сама мысль о войне между странами — «абсолютная дикость». По её словам, Россия сделает все, чтобы войны с Украиной никогда не было, эта позиция была четко сформулирована главой государства.

#США #Франция #ЕС

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