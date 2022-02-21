Путин поднял вопрос о признании ДНР и ЛНР

17:50 Автор: Юлия Катенёва

Президент Владимир Путин на заседании Совбеза поднял вопрос о признании ДНР и ЛНР. Этот вопрос, по словам президента, поставлен давно и зафиксирован в обращении Госдумы к президенту. Трансляцию ведет «Россия 24».

Ранее глава государства заявил, что собрал Совет безопасности для того, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Он также отметил что Россия изначально делала все, чтобы урегулировать противоречия между Украиной и ДНР мирным путем.

19 января в Госдуму был внесен проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. Палата приняла решение незамедлительно обратиться к Путину с предложением рассмотреть вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент принял к сведению обращение депутатов.

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