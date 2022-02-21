Путин: Украина не выполнила обязательства по советским долгам

Россия взяла на себя оплату долгов всех республик бывшего Советского Союза, включая Украину, но Киев не стал ратифицировать соглашение о передаче Москве взамен зарубежных активов, заявил в обращении к россиянам напомнил президент России Владимир Путин.

По его словам, к концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 миллиардов долларов. Первоначально предполагалось, что эти кредиты будут выплачиваться всеми республиками пропорционально их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга и завершила этот процесс 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были отказаться от части своих советских зарубежных активов.

«Соответствующее соглашение в декабре 1994 года были достигнуты с Украиной, но Киев соглашение не ратифицировал, но позднее просто отказался исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего ССР за рубежом», — напомнил глава государства.

Путин со ссылкой на экспертные оценки заявил, что общая выгода для украинского бюджета от различной российской помощи в 1991-2013 годах составила порядка 250 миллиардов долларов.

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