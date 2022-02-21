Релиз Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef запланирован на лето 2022 года





В прошлом году студия Rogueside анонсировала новый проект по вселенной Warhameer — игру Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef. Разработчики известны по Guns, Gore & Cannoli, и новая игра по Warhammer выдержана в похожем стиле.

Сегодня создатели Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef объявили, что игру планируют выпустить летом 2022 года. Вместе с тем, был представлен новый трейлер, который можно видеть ниже. Игра выходит на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

Watch this video on YouTube

Напомним, Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef — это динамичный платформер, в котором обещают интересную одиночную кампанию, а также PvE и PvP режимы.