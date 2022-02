Самые дорогие в мире современные наборы шахмат, за которые коллекционеры выкладывают миллионы

Шахматы — это древняя игра, имеющая многовековую историю. Она была игрой «сильных мира сего» — правителей, императоров и королей. Именно им принадлежали уникальные шахматные коллекции, выполненные из нефрита, оникса, малахита, слоновой и мамонтовой кости, украшенные драгоценными металлами и камнями. Большая часть антикварных шахмат, «доживших» до нашего времени, хранятся в больших музеях и в надёжно охраняемых частных коллекциях. Ведь стоимость таких изделий достигает нескольких десятков миллионов долларов. Однако, речь сегодня не о них.Для начала следует отметить, что и по сей день шахматы являются увлечением, к которому склонны многие политические лидеры, артисты, литераторы, да и просто обычные люди с аналитическим складом ума. Среди них и можно найти заядлых коллекционеров, готовых выложить круглую сумму за эксклюзив.В наше время солидных коллекционеров и производителей уникальных шахмат объединяет организация Chess-Collectors International, в которой состоит всего 500 членов. Как для всемирной организации - это весьма негусто, но если учесть, что цена уникальных экземпляров весьма и весьма внушительная, то всё логично.Журнал Forbes несколько лет тому назад выбрал десятку самых дорогих и эксклюзивных шахматных наборов, которые можно найти в мире, в частности и в России, достойных внимания даже самых взыскательных коллекционеров. Причем многие из них могут не только послужить для игры, как таковой, но и стать важной деталью изысканного интерьера. В обзоре представлены уникальные шахматные наборы в порядке возрастания цены.Венецианский шахматный набор.Medieval Venice Chess Set — €28,744 (10 место)Шахматы на историческую тематику представляют собой не только всю суть средневековой Венеции, но и невероятное мастерство ручной работы. Фигурам, изготовленным из бронзы в древней технике литья по выплавляемым моделям и инструктируемым 24-каратным золотом и серебром, гармонично соответствует шахматная доска из оникса и тосканского мрамора с рамой из цельной бронзы, отделанной стерлинговым серебром и рамкой из чистого золота. На каждой из фигур шахматного набора стоит номер и подпись скульптора.Шахматный набор «Рено» Формула-1. Renault F1 Team Collection Chess Set — €39,523 (9 место)Этот набор шахмат разработан специально для фанатов команды Renault F1 дизайнерами Renault. Сделан он из частей болида «Формулы 1» и сопоставим по цене с новым автомобилем «Рено» Formula 1. Для изготовления фигур использованы: титан, авиационный алюминий, стерлинговое серебро и углеводородное волокно. Доска изготовлена из карбона и кожи. Необычный дизайн шахматных фигур также соответствует автосборочному производству. Совершенно не похожие на классические шахматы, они выглядят скорее, как дизайнерский вариант деталей автомобиля Renault. Здесь использованы элементы втулок, подвесок, стоек, крыльев и даже сидений. Сама же игровое поле создает иллюзию гоночной трассы, для него дизайнеры выбрали углеродное волокно. В целом, как видите, минималистские линии комплекта Renault Formula 1 символизируют простоту и строгость модерна.Шахматный комплект «Серебряный юбилейный». Silver Jubilee Chess Set — €73,401 (8 место)Несколько лет тому назад всемирно известный британский производитель изысканных игр и предметов роскоши Джеффри Паркер представил дизайн версии одного из самых дорогих шахматных наборов в мире в упрощенном варианте. Первый же самый ценный экземпляр был создан Паркером в 1977-м и приурочен к 25-летию восшествия на трон королевы Елизаветы II. Оригинальный комплект шахмат из золота, серебра и замши её Величества - бесценен. Однако более дешёвые версии этого набора стали доступны сегодня, не только для королевской семьи. Производитель называет его идеальным подарком для самых взыскательных шахматистов и коллекционеров.Шахматный комплект Каролинги & Мавры,Carolingians and Moors Chess Set — €90,434 (7 место)Потрясающие и величественные шахматные фигуры в стиле VIII века, изготовленные вручную из бронзы путем отлива, отделаны чистым 24-каратным золотом и серебром. Игровое поле с персонажами напоминает об историческом противостоянии христиан Западной Европы и Арабского халифата. Каждая из этих фигур подписана мастером. Данные шахматы могут являться фамильной реликвией, поэтому очень востребованы среди коллекционеров.Шахматный комплект «Алиса в Зазеркалье»Alisa vs Red Queen €268,718 (6 место)Автор проекта этих уникальных фантазийных шахмат — Иосиф Эпштейн и группа мастеров из России, которые воплотили героев литературного произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Шахматные фигуры сделаны максимально выразительными. И, что любопытно - повторяющихся персонажей здесь нет, даже пешки выполнены в виде отдельных героев книги. Материалы — бивень мамонта, золото, черное дерево. Отдельно стоит обратить внимание на инкрустированную столешницу резного деревянного шахматного стола. Её поддерживает фантазийное существо. И ещё, нажав на специальный рычаг в виде шеи и головы фламинго, перед игроками тут разыгрывается 40-секундное представление: дверки столешницы распахиваются и на поверхность медленно и торжественно "выходит" зеркальная доска с расставленными на ней фигурами.После окончания игры - всё происходит в обратном порядке: нажав на рычаг, доска с фигурами "уезжает" внутрь стола, дверки плавно закрываются. Эксклюзивный комплект ручной работы - один из немногих в мире шахмат, имеющих пневматический механизм привода доски и игрального поля.Шахматный комплект «Боспорское царство» - €348,580 (5 место)Великолепный шахматный комплект весом в 40 килограмм - работа украинского ювелирного дома «Лобортас». Все шахматные фигуры выполнены из серебра 875-й пробы. Тщательная проработка деталей позволяет узнать в главных героях конкретных исторических личностей: гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного и турецкого пашу Османа II, а также их приближенных. Здесь в каждой фигуре наблюдается не только исторический но и батальный размах фантазии мастеров.Шахматная доска выполнена из светло- и темно-зеленого нефрита, окаймленного флорентийскими мозаиками. Поэтому специалисты сравнивают эту технику с работой флорентийских мастеров. Уникальным считается и сложный телескопический механизм, с помощью которого владелец может поднять эти шахматы на доску и опустить их в ниши стола. Их создатели были удостоены ордена Фаберже, которым награждают самых известных ювелиров, художников и дизайнеров.Королевский бриллиантовый комплект шахмат Royal Diamond Chess Set — €470,521 (4 место)Компания Charles Hollander специализируется на необычных бриллиантовых шахматных комплектах, самый известный из которых «Королевский бриллиант», произведённый в 2004 году. Дизайн этого шахматного набора разработал французский ювелир и художник Бернар Макин. По признанию дизайнера, над ним трудилось почти тридцать мастеров, потративших 4500 часов рабочего времени. Сами шахматные фигуры изготовлены из 14-каратного белого золота, инкрустированного чёрными и белыми бриллиантами, общим весом 189.09 каратов.Шахматы Дж. Грала. Grahl Chess Set — €658 730 (3 место)Данный шахматный набор был разработан в 1972 году Джимом Грэлом для семьи Коул и являлся одним из самых тяжелых шахматных наборов в мире. Это произведение искусства создано, в духе средневековой Европы 14 века. Фигурки для набора изготовлены из 14-каратного золота и серебра. За полвека было изготовлено немногим более десятка копий с оригинала. Последняя из них была продана ещё в 2008 году. Персонажи шахматного набора представляют собой вооружённых рыцарей в доспехах, лучников, епископов, королей и королев, украшенных замысловатой ручной резьбой. Доска также ручной работы выполнена из вишневого и черного дерева и инкрустирована стерлинговым серебром.Шахматный набор «Искусство войны»,Art of War Chess Set — €705 782 (2 место)Этот уникальный шахматный набор на азиатскую тематику, разработал дизайнер Виктор Шарштейн (Victor Scharstein). Комплект шахмат - настоящий шедевр в восточном стиле. Доска выполнена из чёрного дерева с золотыми и родиевыми шахматными клетками, на которых эффектно смотрятся золотые фигурки персонажей, украшенные драгоценными камнями: сапфирами, рубинами и изумрудами. Весь шикарный комплект сворачивается в изысканный деревянный сундучок с замком, золотая ручка которого украшена двадцатью драгоценными камнями.Набор шахмат «Jewel Royale»Jewel Royale Chess Set — €1 200 000 (1 место)И, наконец, самыми дорогими в рейтинге признаны шахматы Jewel Royale Set, разработанные известной британской компанией Boodles — одной из старейших в Англии, которая не один век является официальным ювелирным домом многих королевских фамилий, в том числе рода Виндзоров.Стоит отметить, что каждая фигурка, в основе которой лежит изящнейшая спираль, декорированная лентой дорогостоящих камней: бриллиантами, рубинами, сапфирами, черным и белым жемчугом — это настоящее произведение искусства в ювелирном мире. Этот уникальный набор практически целиком имитирует классические шахматные фигуры (кроме коней). Выполненная вручную, коллекция шахматных стилизованных фигурок выглядит невероятно роскошно и изысканно. Они сделаны из золота и платины, украшены 748-ю бриллиантами, 146 сапфирами, 73 рубинами и огромным количеством изумрудов и жемчуга. Игровая поверхность набора выполнена из желтого и белого золота.Что любопытно, по предварительной оценке стартовая цена за этот комплект должна была составить более 9 миллионов евро, но перед аукционом среди коллекционеров случился настоящий бунт из-за слишком высокого эстимейта, ведь такую высокую цену вряд ли смог бы себе позволить даже самый состоятельный коллекционер. В итоге остановились на 1 200 000 евро. Эта цена оказалась вполне приемлемой и для производителя, и для покупателя...