Создатели Dying Light 2 планируют добавить «Новую игру +»





Ведущий дизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала в Twitter подтвердил, что игрокам стоит ожидать добавление в проект режима «Новая игра +». Игроки, которые завершили прохождение кампании зомби-экшена, хотели бы начать ее сначала — на повышенном уровне сложности и с сохранением найденных предметов. Такая возможность появится, но пока нет данных о том, когда именно.

Тимон Смектала на запрос про «Новую игру +» от одного из пользователей ответил, что:

Я не могу подтвердить дату выхода новой игры +, но мы слышим ваши запросы. Я надеюсь, что это может произойти и произойдет довольно скоро.

The idea was you can see it in other peoples games, through coop. I can’t confirm any dates for new game+, but we hear your requests. I hope it can and will happen rather soon. — Tymon Smektała (@smektalaTM) February 18, 2022



Напомним, релиз Dying Light 2 состоялся в начале февраля. После релиза игра получила хорошие отзывы от игроков и прессы, но владельцы приставок Xbox Series S оказались разочарованы отсутствием режима 60 FPS в игре. Разработчики пообещали «изучить» возможность реализовать режим производительности на бюджетных консолях Xbox нового поколения.