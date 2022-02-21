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Создатели Dying Light 2 планируют добавить «Новую игру +»

Создатели Dying Light 2 планируют добавить «Новую игру +»


Ведущий дизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала в Twitter подтвердил, что игрокам стоит ожидать добавление в проект режима «Новая игра +». Игроки, которые завершили прохождение кампании зомби-экшена, хотели бы начать ее сначала — на повышенном уровне сложности и с сохранением найденных предметов. Такая возможность появится, но пока нет данных о том, когда именно.

Тимон Смектала на запрос про «Новую игру +» от одного из пользователей ответил, что:

Я не могу подтвердить дату выхода новой игры +, но мы слышим ваши запросы. Я надеюсь, что это может произойти и произойдет довольно скоро.


Напомним, релиз Dying Light 2 состоялся в начале февраля. После релиза игра получила хорошие отзывы от игроков и прессы, но владельцы приставок Xbox Series S оказались разочарованы отсутствием режима 60 FPS в игре. Разработчики пообещали «изучить» возможность реализовать режим производительности на бюджетных консолях Xbox нового поколения.

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По материалам: newxboxone

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