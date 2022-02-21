Создатели сериала Halo представили постеры с персонажами





Около месяца остается до выхода сериала Halo от Paramount+ — его релиз назначен на 24 марта. При этом, сериал уже продлили на второй сезон. Создатели сериала начинают делиться материалами, ранее они уже представили первый полноценный трейлер, рассказали некоторые детали о самом сериале и даже предупредили поклонников Halo, что в сериале впервые будут показывать лицо Мастера Чифа.

Теперь появились и постеры сериала Halo, которые представляют 6 персонажей сериала — их можно видеть ниже.

Напомним, ранее появлялась информация, что в сериале Halo главным героем будет не Мастер Чиф.