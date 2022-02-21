Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатели сериала Halo представили постеры с персонажами

Создатели сериала Halo представили постеры с персонажами


Около месяца остается до выхода сериала Halo от Paramount+ — его релиз назначен на 24 марта. При этом, сериал уже продлили на второй сезон. Создатели сериала начинают делиться материалами, ранее они уже представили первый полноценный трейлер, рассказали некоторые детали о самом сериале и даже предупредили поклонников Halo, что в сериале впервые будут показывать лицо Мастера Чифа.

Теперь появились и постеры сериала Halo, которые представляют 6 персонажей сериала — их можно видеть ниже.






Напомним, ранее появлялась информация, что в сериале Halo главным героем будет не Мастер Чиф.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В ДНР попросили военную помощь у России
В ДНР попросили военную помощь у России
Новый геймплей FAR: Changing Tides и первые отзывы на игру
Новый геймплей FAR: Changing Tides и первые отзывы на игру
Создатели сериала Halo представили постеры с персонажами
Создатели сериала Halo представили постеры с персонажами
Певица Максим в шоке, что близкие люди воспользовались ее болезнью
Певица Максим в шоке, что близкие люди воспользовались ее болезнью
Валерий Николаев оставил жену и ребенка без денег
Валерий Николаев оставил жену и ребенка без денег
Волонтеры #МыВместе продолжают встречать эвакуированных из ЛДНР
Волонтеры #МыВместе продолжают встречать эвакуированных из ЛДНР
В Jeep Grand Cherokee Overland 2022 можно подключить Xbox к экрану пассажира
В Jeep Grand Cherokee Overland 2022 можно подключить Xbox к экрану
Square Enix опубликовала результаты Marvel’s Guardians of the Galaxy и других игр
Square Enix опубликовала результаты Marvel’s Guardians of the Galaxy
В Тульской области в 2022 году построят пять новых детских садов
В Тульской области в 2022 году построят пять новых детских садов
Мать повела сына в школу и оказалась в скандале, который разгорелся из-за ее откровенных нарядов
Мать повела сына в школу и оказалась в скандале, который разгорелся
Минфин предложил новые правила для покупателей криптовалюты
Минфин предложил новые правила для покупателей криптовалюты
Вещи, после которых необходимо срочно мыть руки с мылом
Вещи, после которых необходимо срочно мыть руки с мылом

Топ на сегодня

Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Штаб #МыВместе в Ростове оказывает помощь переселенцам с Донбасса
Продажи Borderlands 3 превысили 15 миллионов, но ей далеко до Borderlands 2
Продажи Borderlands 3 превысили 15 миллионов, но ей далеко до
Новая античит система Call of Duty Warzone дает неуязвимость игрокам
Новая античит система Call of Duty Warzone дает неуязвимость игрокам
Юлия Барановская высказалась о свадьбе с Лепсом
Юлия Барановская высказалась о свадьбе с Лепсом
Бывший муж Ксении Бородиной пригрозил злопыхателям расправой
Бывший муж Ксении Бородиной пригрозил злопыхателям расправой

Еще по теме

Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+
Представлен трейлер сериала по Halo, релиз в 2022 году
Слух: В сериале Halo главные герои — женщины, а Мастер Чиф на вторых ролях
Официально: Сериал Halo продлили на 2 сезон еще до старта первого