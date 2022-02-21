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Square Enix опубликовала результаты Marvel’s Guardians of the Galaxy и других игр

Square Enix опубликовала результаты Marvel’s Guardians of the Galaxy и других игр


Компания Square Enix подвела итоги минувшего фискального квартала, который завершился в декабре 2021 года, вместе с тем рассказав о результатах календарного 2021 года. Приводим некоторые наиболее интересные детали из отчета, который касаются игр:



В 2021 году у Square Enix было 3 крупных релиза: Marvel’s Guardians of the Galaxy, NieR Replicant ver.1.22474487139… и Outriders. Но чистые продажи за год оказались ниже, чем чистые продажи в 2020 году, когда вышло всего 2 крупных проекта от издательства — Marvel’s Avengers и Final Fantasy VII Remake.



Final Fantasy XIV продолжает показывать отличные результаты, что обеспечило рост сегменту MMO. В 2021 году игра получила дополнение, которое тоже отлично продавалось. Напомним, что разработчики все еще планируют выпустить Final Fantasy XIV на Xbox.



Marvel’s Guardians of the Galaxy вышла 26 октября 2021 года, и на старте она не оправдала ожидания издательства. При этом, издательство отмечает, что на старте у игры были хорошие отзывы от журналистов, а после сформировался хороший рейтинг от игроков. В ближайшее время Square Enix рассчитывает достичь поставленных целей по продажам Marvel’s Guardians of the Galaxy, благодаря стимулированию покупателей при помощи скидок.

Напомним, что в 2021 году издательство Square Enix активно сотрудничало с Microsoft. Игра Outriders была добавлена в Game Pass сразу после релиза, а Marvel’s Avengers в 2021 году вышла в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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