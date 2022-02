Square Enix опубликовала результаты Marvel’s Guardians of the Galaxy и других игр





Компания Square Enix подвела итоги минувшего фискального квартала, который завершился в декабре 2021 года, вместе с тем рассказав о результатах календарного 2021 года. Приводим некоторые наиболее интересные детали из отчета, который касаются игр:

В 2021 году у Square Enix было 3 крупных релиза: Marvel’s Guardians of the Galaxy, NieR Replicant ver.1.22474487139… и Outriders. Но чистые продажи за год оказались ниже, чем чистые продажи в 2020 году, когда вышло всего 2 крупных проекта от издательства — Marvel’s Avengers и Final Fantasy VII Remake.Final Fantasy XIV продолжает показывать отличные результаты, что обеспечило рост сегменту MMO. В 2021 году игра получила дополнение, которое тоже отлично продавалось. Напомним, что разработчики все еще планируют выпустить Final Fantasy XIV на Xbox.Marvel’s Guardians of the Galaxy вышла 26 октября 2021 года, и на старте она не оправдала ожидания издательства. При этом, издательство отмечает, что на старте у игры были хорошие отзывы от журналистов, а после сформировался хороший рейтинг от игроков. В ближайшее время Square Enix рассчитывает достичь поставленных целей по продажам Marvel’s Guardians of the Galaxy, благодаря стимулированию покупателей при помощи скидок.

Напомним, что в 2021 году издательство Square Enix активно сотрудничало с Microsoft. Игра Outriders была добавлена в Game Pass сразу после релиза, а Marvel’s Avengers в 2021 году вышла в Game Pass.