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Стала известна продолжительность сюжетной кампании Ghostwire Tokyo

Стала известна продолжительность сюжетной кампании Ghostwire Tokyo


Игра Ghostwire Tokyo выходит 25 марта 2022 года на приставках Playstation 5 и PC. Ожидается, что проект Bethesda доберется и до приставках Xbox Series X | S (и до Game Pass), но через год, когда будет завершена временная эксклюзивность для консолей Sony. Напомним, что соглашение об эксклюзивности Ghostwire Tokyo для Playstation 5 компания Sony получила еще до того, как Bethesda стала частью Microsoft.

Как стало известно, продолжительность сюжетной кампании игры Ghostwire Tokyo составит примерно 15-20 часов. Сама игра представляет собой экшен, в котором главный герой, одержимый духом-охотником на демонов, должен уничтожать различных монстров в Токио, с целью освободить город.


Разработкой Ghostwire Tokyo занимается студия Tango Software, которая выпустила два проекта серии The Evil Within. Как рассказывали сотрудники компании, изначально Ghostwire Tokyo создавался как The Evil Within 3.


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По материалам: newxboxone

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