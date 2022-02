Стала известна продолжительность сюжетной кампании Ghostwire Tokyo





Игра Ghostwire Tokyo выходит 25 марта 2022 года на приставках Playstation 5 и PC. Ожидается, что проект Bethesda доберется и до приставках Xbox Series X | S (и до Game Pass), но через год, когда будет завершена временная эксклюзивность для консолей Sony. Напомним, что соглашение об эксклюзивности Ghostwire Tokyo для Playstation 5 компания Sony получила еще до того, как Bethesda стала частью Microsoft.

Как стало известно, продолжительность сюжетной кампании игры Ghostwire Tokyo составит примерно 15-20 часов. Сама игра представляет собой экшен, в котором главный герой, одержимый духом-охотником на демонов, должен уничтожать различных монстров в Токио, с целью освободить город.

Bethesda Ghostwire Tokyo Campaign is 15 to 20hrs Long 🎮 #TangoGameworks



Разработкой Ghostwire Tokyo занимается студия Tango Software, которая выпустила два проекта серии The Evil Within. Как рассказывали сотрудники компании, изначально Ghostwire Tokyo создавался как The Evil Within 3.

