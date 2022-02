Street Fighter 6 и Capcom Fighting Collection официально анонсировали





На прошлой неделе издательство Capcom запустило загадочный таймер обратного отсчета на своем сайте. Сегодня он подошел к концу, и по окончанию таймера были анонсированы две игры — Street Fighter 6 и Capcom Fighting Collection.

Street Fighter 6 анонсировали первым тизером, в котором нет почти никакой информации о проекте. В нем показывают двух героев прошлых частей — Рю и Люка, плюс логотип новой части файтинга. Список платформ, окно или дата релиза и другие подробности не называются.

Capcom Fighting Collection — коллекция из 10 классических игр, некоторые из которых впервые доберутся до западных игроков. Игры переработаны с точки зрения возможностей — они получат функции сохранения, онлайн-опции, казуальные режимы и различные другие изменения. У сборника есть дата релиза — 24 июня 2022 года, и он выходит на всех актуальных платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Вот список игр, которые входят в сборник:

Darkstalkers: The Night WarriorsNight Warriors: Darkstalkers' RevengeVampire Savior: The Lord of VampireVampire Hunter 2: Darkstalkers' RevengeVampire Savior 2: The Lord of VampireRed EarthCyberbots: Fullmetal MadnessSuper Gem Fighter Mini MixSuper Puzzle Fighter II TurboHyper Street Fighter II