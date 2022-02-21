Татьяна Васильева прошлась по Валерию Николаеву

Актриса Татьяна Васильева высказалась об артисте. Неделю назад артист оказался в психиатрической клинике из-за неадекватного поведения. Лишь накануне супруга Валерия Николаева Эльмира Земскова рассказала, что с ним происходит. По словам Земсковой, ее супруг пробудет в медучреждении еще около двух недель. «Пока не можем обсудить с Валерой состояние его здоровья, только через две недели этот будет возможно, — поделилась избранница 56-летнего актера в интервью передаче «Звезды сошлись» на НТВ. — Ничего особенного, но пока не можем никуда прийти». Коллеги Валерия Николаева по звездному цеху несколько удивлены произошедшим, ведь еще недавно ничто не предвещало беды. «Валера позвонил мне неделю назад и сказал, что будет снимать кино, — вспомнила Жанна Эппле. — Это был неожиданный звонок, потому что мы не дружили. Он обзванивал знакомых актеров, которые бы смогли сыграть в его фильме самих себя. Он спросил меня: «Ты готова?» Я ответила: «Ну конечно!». Он был абсолютно нормальным и адекватным».Валерий Николаев Врач-нарколог Инна Зражевская, приглашенный эксперт шоу «Звезды сошлись», считает, что Валерий Валерьевич может быть сейчас опасен для окружающих. А его неадекватное поведение, скорее всего, вызвано психозом и биполярным расстройством. Со словами специалиста согласна Татьяна Васильевна, которая в прошлом сотрудничала с Николаевым. «Он приходил на съемки и клал ноги на стол, — поделилась впечатлениями от работы с коллегой Васильева. — Я думала поначалу, мол, круто, вот это артист пришел! Он еще сразу засыпал, и половина репетиции так проходила. Валера был похож на молодого красивого мужчину, но в одно мгновение становился другим. Эльмира Земскова не знала, с кем связалась? Кто перед ней? Да еще и родила ему. Извиняюсь, конечно.... Он сильно пьющий и в таком виде ездит на машине. Почему его не лишить водительских прав навсегда?!».