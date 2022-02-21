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В центре Луганска прогремел взрыв

В центре Луганска прогремел взрыв

20:56  Автор: Михаил Хорошилов


В центре Луганска произошел взрыв — хлопок раздался у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщается на сайте Луганского информационного центра.

В Народной милиции республики уточняют, что взорвался автомобиль, и это было покушением на главу представительства ЛНР в СЦКК, сообщает РИА Новости. Пострадали руководитель представительства и водитель.



#Донбасс #терроризм


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По материалам: pnp.ru

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