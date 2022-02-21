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В ДНР попросили военную помощь у России

В ДНР попросили военную помощь у России

Самопровозглашенные республики Донбасса нуждаются в помощи со стороны России, в первую очередь в финансовой и военной, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В первую очередь все-таки моральная [помощь], финансовая, тоже я бы не отказался, военная - тоже необходима, по разным направлениям", - сказал он.


Басурин также обвинил в бездействии украаинских представителей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Мы все время обращаемся к представителям СЦКК украинской стороны о том, чтобы они прекратили обстрелы территории республики, но они глухие, немые, они нас не слышат, ничего не делают. И это приводит к той трагедии, которая сейчас разворачивается в эту минуту на наших глазах", - добавил представитель ДНР.

Помощь понадобилась ДНР в связи с обострением ситуации в Донбассе. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. Глава ДНР Денис Пушилин называет текущую ситуацию критической, по его словам, ВСУ обстреливают Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Докучаевск и Коминтерново. При этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов категорически отверг, что украинская сторона обстреливает противника.

"Наши военные могут вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным. Мы не ведем обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения", - заявил Данилов.

В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация, оттуда эвакуируют в Россию женщин и детей.

ДНР война в Донбассе Эдуард Басурин
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По материалам: uposters.ru

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