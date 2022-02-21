В Jeep Grand Cherokee Overland 2022 можно подключить Xbox к экрану пассажира





Есть немало решений, как встроить игровую приставку Xbox в автомобиль, но чаще всего такие решения предполагают установку дополнительных экранов, к которым через HDMI можно подключить игровую консоль. В случае с новым Jeep Grand Cherokee Overland 2022 можно использовать для подключения игровой приставки Xbox экран, который встроен в переднюю панель со стороны пассажира, как рассказал портал caranddriver (там же на сайте можно посмотреть видео, как это работает).

На указанном портале появился интересный материал, где автор описывает, как он подключил к экрану в передней панели автомобиля Jeep Grand Cherokee Overland 2022 игровую приставку Xbox One S. У данного экрана есть вход HDMI, а в автомобиле имеется розетка переменного тока на 115 вольт, и автор материала решил попробовать, можно ли вывести на этот экран игры с Xbox.

Автор отмечает, что экран, благодаря поляризованному покрытию, не отвлекает водителя. На нем видно происходящее только если смотреть прямо с сидения пассажира. Это позволяет пассажиру играть и не отвлекать водителя динамическими сценами.

Главная проблема, с которой столкнулся автор указанного материала при подключении Xbox к Jeep Grand Cherokee Overland 2022 — это необходимость иметь пиковое энергопотребление на старте. Если обычно Xbox One S, которая тестировалась, требует при работе около 60 Вт, при запуске консоли требуется порядка 150 Вт. Автор отмечает, что ранее у него был инвертор, который мог бы обеспечить нужную мощность, но поскольку его не оказалось под рукой, он использовал инверторный генератор Honda EU2200, который поставил сзади на прицеп и подключил к нему консоль.