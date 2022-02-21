В Москве заработал штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев

Вадим Карасев

В столице в ресурсном центре "Мосволонтер" открыли сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Штаб расположен по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО.

В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка необходима детям, для них можно оставить игрушки, книги и канцелярские товары. Так, можно принести:

— воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров);

— сухое детское питание (смеси);

— продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы);

— одноразовую посуду;

— средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);

— полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);

— детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.

Штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Кроме того, каждый желающий может стать добровольцем акции #МыВместе и принять участие в сборе гуманитарной помощи.

Вопросы можно задать по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11.