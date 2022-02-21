В Тульской области в 2022 году построят пять новых детских садов

В Тульской области в 2022 году построят пять новых детских садов, сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Об этом заявил губернатор региона Алексей Дюмин в ходе рабочего визита в Заокский район. Он отметил, что в рамках национального проекта «Демография» в области продолжается строительство детских садов.

С 2016 года в регионе построено 20 новых детских садов. Это позволило уже в декабре 2020 года выполнить поручение президента России о ликвидации очереди в детские сады, в том числе для детей до трех лет.

«Сейчас очередь отсутствует. Для повышения доступности дошкольного образования мы продолжаем строить еще пять детских садов в разных муниципалитетах. Они будут сданы в этом году», – сказал Алексей Дюмин.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов доложил, что детский сад в Заокском рассчитан на 160 мест. Сейчас строительная готовность объекта составляет 81%. По словам подрядчика, работы, включая благоустройство, будут завершены к 1 июня.

Министр добавил, что детский сад в Алексине, рассчитанный на 60 мест, сдадут в июне, детский сад в Новомосковске, рассчитанный на 200 мест, достроят к концу июля. Также до конца года будут сданы два сада на 200 и 75 мест в Туле.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.