Валерий Николаев оставил жену и ребенка без денег

Жене актера Валерия Николаева не на что жить, пока он лежит в психушке. Звезда сериала «День рождения буржуя» Валерий Николаев проходит лечение в психиатрической клинике. Туда он попал из полицейского участка, куда его доставили за управление автомобилем без прав. Еще в 2016-м актер сел за руль в нетрезвом виде, сбил человека и отделался лишением прав. Срок лишения истекал 11 сентября 2022-го. Но Николаев не выдержал, взял кредит и купил машину. Не новую, чуть более чем за миллион рублей.Валерий Николаев Молодая жена актера, воздушная гимнастка Эльмира Земскова родила ему сына восемь месяцев назад, а теперь осталась без средств к существованию. Тем временем друг семьи Николаева продюсер Анастасия Леонова и другие коллеги артиста в закрытой группе в Facebook для друзей и коллег опубликовала номер карты Эльмиры Земсковой и просьбу помочь ей финансово. Свою просьбу коллеги обосновывают так: Валерий Николаев проходит лечение с тяжелым нервным заболеванием — от такой беды никто не застрахован, а его жена с ребенком осталась без поддержки. Коллеги откликнулись. Об этом пишет «Комсомольская правда».