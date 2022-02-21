Вещи, после которых необходимо срочно мыть руки с мылом

10. Сенсорный экранПри использовании сенсорного экрана для заказа в ресторане быстрого питания помните, что вы читали в этой статье.Ученые предупреждают, что прикоснувшись к таким экранам, вы легко можете заразиться листериями, стафилококками и многими другими патогенами в качестве «бесплатного бонуса”.9. Меню в ресторанеТолько представьте, сколько рук проходит через такое меню. Эксперты говорят, что меню, вероятно, содержит в 100 раз больше болезнетворных бактерий, чем край унитаза.Многие посетители таких заведений добавляют в еду специи, кладут сахар в кофе, но не все. Но каждый посетитель берет меню.Конечно, это не значит, что вам нужно отказываться от следующего похода в любимый ресторан. Просто нужно хорошо вымыть руки после изучения меню или хотя бы обработать бактерицидным спреем.Помните, что хорошая гигиена — один из самых эффективных способов предотвратить попадание опасных микроорганизмов в ваш организм.8. Ручки тележек в супермаркетеЛюди свободно обмениваются патогенными бактериями через ручки тележки для покупок или корзины.Покупатели не думают, что, прикоснувшись к такому грязному предмету, они переносят на свои руки полчища микробов.Чтобы поход в супермаркет был максимально безопасным, рекомендуется перед использованием протереть корзину специальными бактерицидными салфетками.7. Кнопки лифтаПри постоянном контакте с огромным количеством пальцев кнопки лифта могут стать рассадником бактерий, вирусов и грибков. Вы можете заразиться ОРВИ или даже гриппом от кнопки лифта.Если вы предпочитаете подниматься по лестнице, а не подниматься на лифте, вы всегда должны иметь при себе антибактериальное дезинфицирующее средство, чтобы дезинфицировать кнопки.6. Клавиатура банкоматаКлавиатуры банкоматов буквально заселены опасными микроорганизмами, от кишечной палочки до паразитов, вызывающих кожные заболевания.Будьте осторожны: всякий раз, когда вы подходите к ближайшему банкомату, чтобы снять наличные или выполнить какие-либо другие финансовые операции, его клавиатура может быть заражена микробами, которые также могут вызвать расстройство кишечника или даже заболевания, передающиеся половым путем.Кстати, на сегодняшний день клавиатура банкомата считается совершенно неизведанной средой микробных сообществ.5. Дозатор мылаМногие знают, что на поверхности кусков мыла скапливаются патогенные микроорганизмы, поэтому даже те из нас, кто не пренебрегает полезной привычкой мыть руки, рискуют получить какую-то язвочку.Есть выход? Ответ очевиден: используйте жидкое мыло с дозатором! Но и здесь не все так просто.Оказывается, согласно последним исследованиям американских экспертов, дозатор мыла в общественных туалетах является одним из самых загрязненных предметов повседневного использования. Итак, опасность пришла откуда они не ожидали…4. Дверные ручкиХотя современные ручки в основном предназначены для защиты от бактерий, такие средства не всегда эффективны.А старые дверные ручки (еще 5-10 лет назад) представляют особую опасность с точки зрения распространения бактерий. Об этом стоит помнить, когда вы находитесь не только в общественном месте, но и дома.3. Кухонная губкаОказалось, что одним из самых грязных предметов повседневного обихода является губка для мытья посуды. Ученые выяснили, что на нем в 200 раз больше бактерий, чем на унитазе.После каждого мытья грязных чашек, кастрюль и тарелок большое количество пищи и жира остаются невидимыми для человеческого глаза, что является отличной средой для размножения множества бактерий, среди которых особое место занимает кишечная палочка.Любой образованный человек мало знает о том, чем может грозить прием пищи от посуды, которую не очень хорошо ополоснули после обработки такой губкой: по крайней мере, нам гарантировано расстройство кишечника и, в лучшем случае, инфекция. С тяжелым инфекционным заболеванием, например дизентерия.2. Пульт от телевизораПуговицы этой почти дорогой для многих из нас вещицы постоянно «полируют» пальцы, на которых скапливаются бактерии.Поэтому, если пульт от телевизора периодически не обрабатывать каким-либо антисептиком, на его поверхности образуется опасный для здоровья семьи коктейль из бактерий, паразитов и грибков, просто выжидающий возможности «прыгнуть» туда. Ваш рот.1. ДеньгиДеньги, которые мы ежедневно передаем из рук в руки, очень часто становятся причиной распространения инфекционных заболеваний.Представьте, где их просто не бывает: в руках людей, зараженных какими-то бактериями, людей, живущих в антисанитарных условиях, пьяниц, наркоманов и так далее.именно высокая контактность денег побудила бактериологов провести полный бактериальный анализ.Уже первые данные показали, что патогенные микроорганизмы широко представлены в деньгах. На банкнотах были обнаружены микобактерии туберкулеза, возбудители пневмонии, вирусного гепатита, кишечных инфекций, кожных и венерических заболеваний, менингита и даже лихорадки Эбола.Кроме того, на купюрах могут «поселиться» грибки и паразиты — возбудители различных гельминтозов человека.При этом следует учитывать, что старые изношенные банкноты гораздо более загрязнены, так как дольше находятся в обращении. Также интересно, что банкноты более высокого достоинства чище, чем мелкие монеты, поскольку они используются гораздо реже.Металлические деньги также представляют незначительную угрозу для здоровья человека, поскольку металл для бактерий — менее благоприятная среда для жизни.