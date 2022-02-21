Владимир Путин успокоил Камилу Валиеву

Фигуристка Камила Валиева встретилась с президентом России. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов сказал, что спортсменка готова покорять новые вершины. Ему удалось поговорить с Камилой в аэропорту. Фигуристка не отчаивается и не намерена уходить из большого спорта. Фетисов встречал в Шереметьево 15-летнюю фигуристку по прилету из Пекина с Олимпийских игр. Напомним, Валиева оказалась в центре допингового скандала: в пробе обнаружили запрещенный препарат. Это очень подкосило спортсменку. «Мы пообщались с ней до выхода в терминал. Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь ее поддерживают, что она ни в чем не виновата » — пересказал разговор Фетисов. Он также приободрил Камилу и напутствовал на новые победы, отметив, что четыре года пролетят быстро, и фигуристка сможет опровергнуть стереотип о том, что юные чемпионки могут выигрывать только одну Олимпиаду. Болельщики считают, что у Валиевой есть все шансы выиграть золото и в 19 лет, на следующих Играх. Неудача в Пекине — это еще не конец, а начало великой карьеры.Камила Валиева Напомним, в женском одиночном катании выиграла Анна Щербакова. Серебро также у россиянки Александры Трусовой. Валиева на Олимпиаде стала четвертой. Камила оказалась в эпицентре допинг-скандала, который в столь юном возрасте тяжело перенести психологически. Тем не менее, подопечная Этери Тутберидзе не отчаивается и мужественно продолжит тренироваться. В беседе с хоккеистом Камила поделилась своими планами и сообщила, что после короткого отдыха вернется к тренировкам. «Она в порядке. Надо понять нам всем, через что ей пришлось пройти и что пережить. Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества» — подчеркнул спортивный деятель.«Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом», — заявил Фетисов.